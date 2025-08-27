Publicidad
Para 4 personas
Un postre elegante con ingredientes básicos, de Arguiñano: manzanas a la crema
Para este postre Arguiñano ha usado manzanas reinetas pero se puede usar cualquier tipo de manzana que tengas.
Karlos Arguiñano ha elaborado este postre de manzanas a la crema en un momento, con ingredientes de andar por casa y sorprendentemente, le ha quedado muy elegante.
El chef ha recalcado que él ha usado manzanas reinetas pero que se pueden usar de cualquier tipo. ¡No dudes en probar a hacerlo!