¿Qué ha fallado en los incendios?, ¿Hay medios suficientes?. Hablamos con el fundador de la UME, Juan Montenegro

Juan Montenegro, fundador de la Unidad Militar de Emergencias, explica en el programa Espejo Público las claves de los incendios que están arrasando la península.

Juan Montenegro

Espejo Público
Publicado:

Los vecinos de los pueblos afectados por los incendios coinciden en una queja común, se han sentido solos. Muchos de ellos aseguran que los medios llegaron tarde y escasos y fue gracias a ellos mismos por lo que sus casas consiguieron salvarse de las llamas. Usaron sus tractores y su maquinaria agrícola para hacer cortafuegos.

Juan Montenegro en Espejo

El fundador de la UME ha explicado en Espejo Público el sistema. "El sistema ha fallado en el momento en el que se quema un pueblo", asegura Juan, pero explica que es necesario conocer todos los factores que rodean estos incendios forestales de nueva generación. La extinción de estos incendios forestales pasa por manos de los miembros de la UME pero también cuerpos de bomberos o guardas forestales.

¿Ha fallado el sistema?

Juan explica que una parte fundamental para evitar los incendios es la prevención y eso pasa por los diferentes cuerpos políticos encargados de la gestión. "Si el monte tiene que arder, arderá. Pero lo que no se puede permitir es que se quemen las casas de los ciudadanos", insiste en que no se puede poner en peligro la vid de los ciudadanos y que eso es lo más importante.

El desarrollo de los incendios desde el origen de la UME hasta ahora ha sido muy ascendente "los fuegos ya no son los mismos", el fundador de la UME dice así que os medios también tendrían que cambiar "hace falta una reflexión seria", dice que los medios aéreos nuevos son imprescindibles para estos incendios.

Hacen falta medios aéreos

"Hay que ver los posibles nuevos sistemas", Juan da importancia a los nuevos sistemas aéreos como posible solución para evitar que el fuego llegue a las casas en futuros incendios forestales.

Un vecino de Garaño, León, se sincera sobre cómo han asumido el incendio: "Nos quedamos solos, empezó a marchar la gente"

Roberto Suárez, vecino de Garaño
