Nuevas pistas sobre la desaparición de Matilde en Indonesia: "Si a Mati la robaron pudo haber un forcejeo"

La desaparición de Matilde, una mochilera española de 73 años, cada vez pinta peor. Ahora se han descubierto nuevas pruebas que pondrían en el punto de mira al hotel donde se alojaba cuando se la perdió la pista.

mati

Marta Requejo
Publicado:

Matilde lleva ya casi dos meses desaparecida en Indonesia y el caso cada vez pinta peor. Desde que apareciesen sus pertenencias en una zona de basuras cercana al hotel, la recepcionista es una de las principales sospechosas.

Todas las pistas llevan a esta empleada del hotel de Lombock ya que en su declaración hay contradicciones muy extrañas. Todo apunta a que Mati no se habría ido voluntariamente.

Creen que Mala, la trabajadora, escribió los mensajes a los que luego hizo capturas para pasarlos a los familiares y sus amigos argentinos con faltas de ortografía y además dijo que no pudo denunciar al desaparición.

Joaquín Campos, periodista en Lombock: "La contradicciones son brutales, desde el pago que se hizo en efectivo y luego se demostró que fue por transferencia...". "Unos días después apareció en recepción el candado privado de Mati y las llaves de la moto".

"Los empleados del hotel sí que están colaborando pero la policía debería hacer preguntas más concretas", asegura el periodista sobre la labor de la policía respecto a la desaparición de Matilde. De hecho, el propio Joaquín encontraba uno de los pendientes de Mati en su habitación lo que podría probar que si la robaron hubo un forcejeo. ¡Dale al play!

