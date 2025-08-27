Antena 3 LogoAntena3
Matan por venganza al perro del alcalde de un pueblo de Huelva: "Fue un palo muy gordo encontrárnoslo como nos lo encontramos"

Juan Salvador Domínguez relata en Espejo Público lo que significaba para él su perro: "Eran 8 años de cariño, era prácticamente mi hermano".

Juan Salvador Domínguez

Marta Alarcón
En Paterna del Campo, Huelva, han matado por venganza al perro del alcalde envenenándolo. Un asesinato que estaría relacionado con la suelta de vaquillas de las fiestas del pueblo. Según ha confirmado Estefanía Ruiz, la redactora de Más Espejo, la semana pasada el alcalde publicaba un vídeo en las redes sociales diciendo que finalmente se "cancelaba un festejo taurino" que llevaban muchos años celebrando en el pueblo. Tras eso, se desataba una "amenaza de odio" hacia el alcalde en redes sociales, que ha finalizado con el "envenenamiento de su perro".

"Lo crie desde pequeño, era mi hermano"

Un equipo de Espejo Público se ha desplazado hasta Paterna del Campo, para hablar con Juan Salvador Domínguez, el alcalde de dicha localidad, quien ha reconocido que: "Me siento dolido, me siento tocado, porque a mi perro lo crie desde cachorro, era prácticamente mi hermano".

Juan cuenta que sacaba todos los días a su perro a pasear hasta que en el año 2021 "les quemaron la casa donde ha muerto". Decidieron llevarlo a vivir a esa casa, porque era un perro "persuasivo", y allí estaría más libre. Aunque viviesen en diferentes casas, el alcalde de la localidad iba todos los días a darle cariño, a cuidarlo y echarle de comer.

"Quien más lo ha llorado ha sido mi mujer"

Según ha relatado en Espejo Público: "Eran 8 años de cariño, se llamaba lobo, porque desde pequeño parecía un cachorro de lobo. Era un perro precioso, tenía una planta preciosa. Lo queríamos mucho, mis hijos lo amaban, pero quien más le ha llorado ha sido mi mujer, porque fue un palo muy gordo encontrárnoslo como nos lo encontramos".

