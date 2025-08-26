Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

INVESTIGACIÓN

Hablamos en exclusiva con el curandero detenido por ofrecer sexo en sus tratamientos: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo"

Un supuesto curandero ha sido detenido en Pontevedra por ofrecer tratamientos en los que incluía mantener relaciones sexuales con él. Hablamos en exclusiva con este hombre.

curandero

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

En Arbo, Pontevedra, han detenido a un santero que llevaba a cabo prácticas ilegales abusando de sus clientes por supuesta prescripción.

El hombre ha sido acusado de abuso sexual a sus pacientes cuando estos acudían desesperados con problemas de salud o personales.

Al parecer, este curandero alegaba un bloqueo espiritual que solo se podía resolver si mantenían relaciones sexuales con él. Hemos hablado en exclusiva con el curandero que asegura que todas las acusaciones son falsas. "La persona que me ha denunciado y yo éramos íntimos amigos. Tuvimos relaciones íntimas", alega.

El hombre abría las puertas de su casa al programa para hablar de sus técnicas de curación: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo". "Dicen que yo hablo con espíritus y dicen que teniendo sexo le quito los espíritus, el cáncer, los cayos...".

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

curandero

Hablamos en exclusiva con el curandero detenido por ofrecer sexo en sus tratamientos: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo"

mati

Nuevas pistas sobre la desaparición de Matilde en Indonesia: "Si a Mati la robaron pudo haber un forcejeo"

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

El Hormiguero entrega el premio al mejor futbolista con un ganador inesperado: ¡descúbrelo en el avance de su nueva película!

impuestos
DEBATE

Irse a vivir fuera de España para no pagar impuestos: "Chipre es mejor que Andorra y hay gente que no lo sabe"

Ganaderos de León
Incendios en España

Ganaderos de León, desesperados ante la continuidad de los incendios: "Si no defendemos lo nuestro, no lo hace nadie"

María del Monte
Última hora

María del Monte lamenta la pérdida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico: "Me he criado con sus canciones"

Fallecido hoy a sus 88 años, Manolo de la Calva fue durante más de 6 décadas la mitad del Dúo Dinámico. Hoy, sus familiares, amigos, y su compañero Ramón Arcusa, lamentan su triste pérdida.

Massiel
Última hora

Massiel, emocionada tras el fallecimiento de Manolo de la Calva: "Él era la alegría de la huerta, éramos muy amigos"

La muerte de Manolo de la Calva deja un vacío en sus seguidores. A sus 88 años, la mitad del Dúo Dinámico se marcha dejando todo un legado de música que hoy recordamos de la mano de Massiel.

Hablamos con la hija de Manolo de la Calva

La hija de Manolo de la Calva aclara la causa de su fallecimiento: "Lo que él tenía era un poco traicionero"

Sebastián Yatra, making of de La Voz

Entre risas y confesiones: así vivieron los coaches la grabación del tráiler de La Voz 2025

Toni Alba sobre Javier Lambán

Humorista denunciado por celebrar en redes la muerte de Lambán

Publicidad