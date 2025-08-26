Hablamos en exclusiva con el curandero detenido por ofrecer sexo en sus tratamientos: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo"

En Arbo, Pontevedra, han detenido a un santero que llevaba a cabo prácticas ilegales abusando de sus clientes por supuesta prescripción.

El hombre ha sido acusado de abuso sexual a sus pacientes cuando estos acudían desesperados con problemas de salud o personales.

Al parecer, este curandero alegaba un bloqueo espiritual que solo se podía resolver si mantenían relaciones sexuales con él. Hemos hablado en exclusiva con el curandero que asegura que todas las acusaciones son falsas. "La persona que me ha denunciado y yo éramos íntimos amigos. Tuvimos relaciones íntimas", alega.

El hombre abría las puertas de su casa al programa para hablar de sus técnicas de curación: "Yo no le digo a nadie que se tenga que acostar conmigo". "Dicen que yo hablo con espíritus y dicen que teniendo sexo le quito los espíritus, el cáncer, los cayos...".