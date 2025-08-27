Antena 3 LogoAntena3
Juanra Bonet hace de guía para sorprender con el espectacular plató de Juego de Pelotas

El presentador realiza un tour por todo el escenario de este nuevo concurso de Antena 3, que pondrá en juego hasta 100.000 euros y que tiene como protagonistas seis pelotas gigantes y una piscina.

Juanra Bonet hace de guía para sorprender con el plató de Juego de Pelotas: ¡descubre su gran piscina!

Alberto Mendo
Publicado:

El agua de la piscina tiene la temperatura adecuada, los dos atriles esperan a los concursantes y seis pelotas gigantes están deseando caer desde lo más alto de los toboganes. Todo está preparado en Juego de pelotas, el nuevo concurso de Antena 3, para sorprender a los espectadores con una noche de entretenimiento y diversión.

Juanra Bonet, presentador de este nuevo formato, hace de guía a través del plató para mostrar hasta el más pequeño de los detalles. El tour comienza en la zona de los atriles, que acogerá a dos equipos formados por cinco concursantes cada uno. Sin embargo, "las joyas de la corona" son las pelotas que pueden eliminar a esos concursantes tirándoles a la piscina.

Además, están la zona de los sofás y, no menos importante, la del público. "Ya podemos empezar", asegura Juanra. ¡Dale al play y disfruta de este tour!

