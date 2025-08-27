Juanra Bonet hace de guía para sorprender con el espectacular plató de Juego de Pelotas

El agua de la piscina tiene la temperatura adecuada, los dos atriles esperan a los concursantes y seis pelotas gigantes están deseando caer desde lo más alto de los toboganes. Todo está preparado en Juego de pelotas, el nuevo concurso de Antena 3, para sorprender a los espectadores con una noche de entretenimiento y diversión.

Juanra Bonet, presentador de este nuevo formato, hace de guía a través del plató para mostrar hasta el más pequeño de los detalles. El tour comienza en la zona de los atriles, que acogerá a dos equipos formados por cinco concursantes cada uno. Sin embargo, "las joyas de la corona" son las pelotas que pueden eliminar a esos concursantes tirándoles a la piscina.

Además, están la zona de los sofás y, no menos importante, la del público. "Ya podemos empezar", asegura Juanra. ¡Dale al play y disfruta de este tour!