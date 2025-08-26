Última hora
La hija de Manolo de la Calva aclara la causa de su fallecimiento: "Lo que él tenía era un poco traicionero"
El fallecimiento de Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, deja rota a toda una generación y, en especial, a su familia. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con su hija Vicky, que nos cuenta cómo afrontan la triste noticia y cuál ha sido la causa de su muerte.
Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, ha fallecido hoy a sus 88 años. Ha sido su compañero, Ramón Arcusa, quien ha dado la triste noticia en redes sociales.
El artista se convirtió en un auténtico referente de la cultura de nuestro país, con 6 décadas de música a sus espaldas. Es por eso que hoy, sus familiares y amigos despiden a quien marcó a toda una generación.
La familia de Manolo se muestra conmocionada ante su fallecimiento, en especial su hija Vicky, que tenía una íntima conexión con el artista. "No terminamos de creérnoslo, pero por lo menos se ha ido tranquilo", señala Vicky.
Según nos cuenta, Manolo estaba enfermo y sufría desde hace un tiempo una fibrosis pulmonar. Sin embargo, asegura que nadie esperaba este desenlace. "Siempre piensas que se puede alargar, lo que tenía era un poco traicionero", advierte, "puedes arrastrarlo durante años y empeorar en cuestión de horas".
Manolo se marcha dejando todo un legado a su paso, que sus familiares y amigos nunca olvidarán. Una vida dedicada en cuerpo y alma a la música que hoy deja un vacío en la memoria de nuestro país.
