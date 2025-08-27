El plan de venganza de Kazim arranca con el secuestro de Seyran: tensión máxima en Una nueva vida

La tensión ha explotado cuando Seyran se ha encontrado cara a cara con Kazim. No ha venido a hablar ni a pedir perdón. “Llevaosla”, ha ordenado sin dudar. En apenas unos segundos, Seyran ha sido secuestrada.

La última vez que padre e hija se vieron, Seyran se enfrentó a él con valentía. Gritó ante todos los abusos que ha sufrido durante años y dejó a Kazim humillado, expuesto y sin poder. Poco después, Suna, tras casarse con Kaya, tomó el control de la mansión Korhan y lo echó a patadas, desterrándolo de la familia.

Desde entonces, Kazim solo piensa en vengarse. Y ahora ha regresado con un plan entre manos. Su primer movimiento ha sido raptar a Seyran, pero nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar.

Lo único cierto es que no piensa detenerse hasta ajustar cuentas con los Korhan. ¿Qué pasará ahora? ¡Lo descubriremos en el próximo capítulo de Una nueva vida! Pero, si no puedes esperar…adelántate a la emisión en atresplayer.