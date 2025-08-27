La influencer Noemi Navarro denuncia que no respetaron la prioridad de su hijo con autismo para subir a un avión: "No estoy pidiendo un privilegio, es un derecho"

La influencer Noemi Navarro hacía pública a través de sus redes sociales una desagradable situación que vivió durante el embarque de un vuelo en un aeropuerto. La mujer denunciaba que la compañía aérea Ryanair no dejó subir con prioridad al avión a su hijo con discapacidad. El niño tiene autismo, una enfermedad que, como explicaba, "no siempre es sota, caballo y rey, ni todos necesitan algo específico". En su caso, "él necesita sentir que entra el primero en el avión, o que no hay mucha gente por delante, o que las esperas no son muy prolongadas".

"Algo muy común"

Noemi aseguraba que esta experiencia no es aislada y se trata de "algo muy común". "El problema aquí es que no existe un protocolo para todas las compañías y todos los aeropuertos", indicaba. Por este motivo, "vamos siempre con un nudo en la garganta, porque depende de quién te toque te lo hará más fácil o más difícil, y tu hijo entrará en crisis o no".

Así se dio la situación

Pero, ¿Cómo surgió el conflicto? La influencer comenzaba su viaje junto a sus dos hijos y un acompañante: "Necesito normalmente una persona de apoyo conmigo". En esta ocasión, decidió no pedir el acompañamiento que proporciona AENA: "Intento molestar lo menos posible y si yo tengo mis recursos, voy con mis recursos. Ese fue el problema, que cuando voy con mis recursos no me dejan utilizarlos".

Había pagado dos tarjetas con prioridad, una para ella y otra para la otra persona adulta. De tal forma, cada una se hacía cargo de un menor. No contrató este servicio para la niña porque la "compañía obliga a contratar prioridad para tener una maleta", y su hija no llevaba maleta.

Al llegar a la puerta enseñó el identificativo de AENA que indica la prioridad de embarque para personas discapacitadas. A lo que la trabajadora al mando le respondió que era mejor que entrarán los últimos. Tras esto, Noemi mostró las tarjetas de embarque con prioridad, pero la mujer negó, de nuevo, la entrada prioritaria, ignorando el derecho del niño y que la otra menor quedaría separada de su madre: "Te tienes que poner en la cola de no prioridad".

"Es un derecho"

"Era todo un sinsentido y, sobre todo, las maneras de dirigirse a nosotros", expresaba indignada. Además, "no estoy pidiendo un privilegio, es un derecho de una persona con discapacidad". Asimismo, tras lo ocurrido quiso informarse para ver si estaba equivocada y encontró que en la normativa de la aerolínea se indica que "los menores de 12 años tienen que ir con toda su unidad familiar". Por lo que, independientemente de la situación de su hijo, tampoco tendrían que haber pedido a la niña que hiciese la otra cola.

La cosa se saldó de la siguiente forma: "Me dejaron bajar a mí a los niños, y la persona que yo llevo de apoyo la hicieron ir por otra cola aunque había pagado la prioridad".

¿La compañía se ha pronunciado?

El presentador Miquel Valls le preguntaba si ha recibido algún tipo de respuesta al respecto. "De momento nada (…) es su palabra contra la mía", decía. Como ella misma declaraba, existe un problema: "¿Cómo demuestro yo las maneras con las que me trató?". Esto lleva a plantear si la ausencia de contestación significa que la trabajadora actuaba cumpliendo protocolos o, por el contrario, es una práctica profesional errónea.

"El protocolo no está claro"

Noemi recalcaba que "el protocolo no está claro" y, por ello, "creo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene". "Decidió que lo que había que hacer era eso, más allá del sentido común", añadía. Algo que, sumado al estrés típico de un aeropuerto, dificulta la tranquilidad del niño y "lo que puede ocurrir es que entre en crisis, no se quiera subir al avión, se pase todo el vuelo gritando o llorando...". "Si cumplís con los derechos que mi hijo tiene no pasa nada, porque he cogido vuelos suficientes como para saber que ocurre", concluía.

