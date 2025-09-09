Antena 3 LogoAntena3
Chonchi Alonso estalla tras la entrevista del hijo de Andrés Pajares: "Son dos mentirosos patológicos, padre e hijo"

La exmujer de Pajares ha cargado contra este y contra su hijo tras sus últimas declaraciones en nuestro programa. Muy enfadada, asegura que ambos son "mentirosos patológicos".

A pesar de la serenidad que ahora disfrutan en Marbella, el pasado de Chonchi Alonso y su hija sigue marcado por el distanciamiento con Andrés Pajares y Andrés Burguera. Las diferencias familiares nunca llegaron a resolverse y, aunque el silencio ha sido su mejor escudo, la relación entre ellos parece rota desde hace años.

La reaparición de Andrés Burguera, el hijo de Pajares, en nuestro programa, ha reavivado las llamas del conflicto familiar. Este cargó directamente con las exparejas de su padre y con Juani Gil, la actual mujer del humorista.

Andrés Burguera

La reacción de Chonchi no se ha hecho esperar. Esta ha estallado, muy enfadada, contra Burguera y Pajares, asegurando que la versión de ambos es falsa.

"Son dos mentirosos patológicos, padre e hijo", advierte, "no es normal, son mentes que no están bien".

Chinchi asegura que se han inventado cosas de su entorno que no son ciertas y que, tengan o no la relación que dicen, mienten constantemente. ¿Responderán Andrés Pajares y su hijo próximamente?

