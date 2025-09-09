La genialidad de Manu con su poema que enamora a los invitados: “Os merecéis unos ramos de flores”

Una visita tan divertida como la que han hecho Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos a Pasapalabra se merece un final por todo lo alto. Manu se encarga de ese broche, como ha convertido en tradición, con un poema de despedida para agradecerles su ayuda y los buenos momentos que han dejado.

Ya es historia del concurso la apuesta entre los dos presentadores de Cuerpos especiales, en Europa FM. Eva y Nacho se retaron en La Pista y su duelo particular ha terminado en una especie de empate: él ganó con las dos primeras canciones pero ella ha acertado la de este programa que era un todo o nada. Para ser justos, Roberto Leal ha hecho una propuesta sorprendente sobre el castigo.

Lo que ha sido un regalo para todos es el nuevo poema de Manu, que ha comenzado con guiño a la actriz del cuarteto de invitados, a Lucía, extendido a los demás. “Os merecéis unos ramos de flores”, ha asegurado. Todos se han quedado alucinados por su originalidad y capacidad de improvisación pese a la presión de El Rosco. ¡Dale al play!