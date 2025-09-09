Antena 3 LogoAntena3
9 de septiembre

La genialidad de Manu con su poema que enamora a los invitados: “Os merecéis unos ramos de flores”

El concursante ha conseguido conquistar con sus versos a Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos.

Alberto Mendo
Una visita tan divertida como la que han hecho Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos a Pasapalabra se merece un final por todo lo alto. Manu se encarga de ese broche, como ha convertido en tradición, con un poema de despedida para agradecerles su ayuda y los buenos momentos que han dejado.

Ya es historia del concurso la apuesta entre los dos presentadores de Cuerpos especiales, en Europa FM. Eva y Nacho se retaron en La Pista y su duelo particular ha terminado en una especie de empate: él ganó con las dos primeras canciones pero ella ha acertado la de este programa que era un todo o nada. Para ser justos, Roberto Leal ha hecho una propuesta sorprendente sobre el castigo.

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

Lo que ha sido un regalo para todos es el nuevo poema de Manu, que ha comenzado con guiño a la actriz del cuarteto de invitados, a Lucía, extendido a los demás. “Os merecéis unos ramos de flores”, ha asegurado. Todos se han quedado alucinados por su originalidad y capacidad de improvisación pese a la presión de El Rosco. ¡Dale al play!

