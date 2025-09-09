Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un camarero apuñala a un cliente hasta en 10 ocasiones en la cabeza y la espalda en una pelea por la cuenta

El camarero del bar ha sido detenido tras el apuñalamiento.

Terrible noticia la que llega desde Florida. El camarero de un bar ha sido detenido tras haber apuñalado, presuntamente, a un cliente. Le habría asestado hasta 10 puñaladas en la cabeza mientras realizaba comentarios groseros acerca de la madre de la víctima cuando le dio la cuenta del servicio, tal y como precisan medios como 'La-Vélez' o 'New York Post'.

Los hechos ocurrieron en el bar Grumpy's Underground de Orlando el pasado domingo después de que Jason Wilfredo Rosario, de 30 años, apuñalara presuntamente a este cliente 10 veces en la espalda izquierda y la cabeza después de una pelea por la cuenta del bar.

Según los medios citados, la víctima había dicho a la policía que la discusión comenzó en el bar cuando Rosario le cobró bebidas que no se habían servido. Aunque el gerente del local trató de resolver la trifulca para que no fuera a más Rosario supuestamente comenzó a reprender a la víctima e hizo comentarios comprometidos en varias ocasiones. Un camarero también hizo un comentario ofensivo sobre la madre de la víctima, fallecida.

El altercado se trasladó fuera del bar, donde los dos continuaron peleando verbalmente y haciendo cometarios desafortunados.

Tras ello, la víctima golpeó a Rosario, quien cayó al suelo. Ambos comenzaron a pelear antes de que Rosario supuestamente sacara un cuchillo y comenzara a cortar a la víctima por la espalda, según la declaración jurada precisan los ciados medios.

Tras el brutal ataque, Rosario dijo "lo tengo". La policía fue alertada por una mujer que se dio cuenta de que tenía sangre en sus manos después de que un hombre pasó rozándola y le dijo que había habido un apuñalamiento.

La víctima fue trasladada al hospital y por el momento se desconoce su condición actual, aunque sí se sabe que no murió a causa de las heridas.

Las autoridades obtuvieron una orden de arresto contra Rosario por cargos de intento de asesinato en segundo grado. Ahora está en la cárcel del condado de Orange y se ordenó su detención sin derecho a fianza.

