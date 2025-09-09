Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Nacho Cano visitará El Hormiguero

El artista será el encargado de iluminar el plató con su estilo único y su marcada personalidad.

Nacho Cano

Publicidad

El músico y compositor Nacho Cano se convertirá esta noche en el gran protagonista de El Hormiguero. El exintegrante de Mecano charlará con Pablo Motos sobre su carrera, sus proyectos actuales y del archivo de la causa judicial contra él tras haber sido acusado de delitos contra los trabajadores.

Con décadas de trayectoria a sus espaldas, Nacho Cano ha sido parte esencial de la historia de la música española y continúa sorprendiendo al público con su creatividad y pasión por el arte.

Sobre él:

Nacho Cano es uno de los músicos y compositores más influyentes de nuestro país. Integrante de la mítica banda Mecano, dejó una huella imborrable en la música española gracias a su talento para crear canciones y letras que marcaron a toda una generación. Tras el fin del grupo, continuó su carrera en solitario y en la producción musical.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Nacho Cano

Esta noche, Nacho Cano visitará El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"
Un duro pasado

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión
Lo cuenta

"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"
Se sincera

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

La modelo ha hablado sin pelos en la lenga sobre cómo fue el proceso por el cuál consiguió recuperar a su hijo que se encontraba retenido por su padre.

El duro recuerdo de Mar Flores sobre los malos tratos: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"
En El Hormiguero

El episodio más doloroso de Mar Flores con Carlo Costanzia: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

La modelo, actriz y presentadora ha contado cómo, en la España de hace 30 años, no la tomaron en serio al denunciar en las comisarías: "Me sentí muy mal con 20 años".

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Publicidad