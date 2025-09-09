Esta noche, Nacho Cano visitará El Hormiguero

El músico y compositor Nacho Cano se convertirá esta noche en el gran protagonista de El Hormiguero. El exintegrante de Mecano charlará con Pablo Motos sobre su carrera, sus proyectos actuales y del archivo de la causa judicial contra él tras haber sido acusado de delitos contra los trabajadores.

Con décadas de trayectoria a sus espaldas, Nacho Cano ha sido parte esencial de la historia de la música española y continúa sorprendiendo al público con su creatividad y pasión por el arte.

Sobre él:

Nacho Cano es uno de los músicos y compositores más influyentes de nuestro país. Integrante de la mítica banda Mecano, dejó una huella imborrable en la música española gracias a su talento para crear canciones y letras que marcaron a toda una generación. Tras el fin del grupo, continuó su carrera en solitario y en la producción musical.