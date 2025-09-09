"¡Suéltame!": Digna se golpea en la cara tras un fuerte forcejeo con don Pedro

Don Pedro no puede reprimir sus celos al descubrir que Digna ha ido a visitar a Damián. Ella le insiste en que quien ha ido a ver es a su nieta Julia, pero no cree en sus palabras.

“No sabes lo que me arrepiento de haberme casado contigo”, le dice Digna mientras la tensión aumenta por momentos despertando el lado más malvado de don Pedro.

El empresario, preso de los celos, empieza a perder el control mientras agarra con fuerza a Digna por los brazos: “Estás deseando que me muera para ir a sus brazos”, le dice él lleno de rabia refiriéndose a Damián.

“Me estás haciendo daño”, le grita ella, pero don Pedro no atiende a sus palabras reaccionando cada vez con más violencia contra Digna.

“Eres un cobarde, suéltame” le vuelve a gritar ella y se produce un fuerte forcejeo entre ambos que acaba de la peor de las maneras. ¡Digna se da un fuerte golpe en la cara contra la puerta del comedor!

“Perdóname”, le dice don Pedro mientras Diga huye de la habitación sabiendo que esto marca un antes y un después de una turbulenta relación de un matrimonio que aquí termina para siempre.