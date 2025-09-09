Impresionante
Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"
El artista se ha quedado boquiabierto al conocer al nuevo colaborador de la ciencia en El Hormiguero, uno de los robots del futuro.
Publicidad
La visita de Nacho Cano a El Hormiguero ha estado marcada por la serenidad de quien deja atrás una etapa complicada. El músico ha comentado el archivo de la investigación y ha compartido cómo ha afrontado todo el proceso.
Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para presentar a Alicio, el nuevo colaborador del equipo de ciencia, un robot futurista con forma de perro que ha dejado asombrado al invitado: "¡Qué barbaridad!", se le ha escuchado decir.
Este cuadrúpedo con IA avanzada interpreta órdenes y entiende el entorno. Equipa un sensor 4D LiDAR con visión 360°x90°, sensores de precisión y actualizaciones continuas. Alcanza 3.5 m/s. Es ideal para asistencia en el hogar, seguridad, investigación, logística y exploración, destacando por su movilidad y versatilidad.
Publicidad