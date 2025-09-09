Antena 3 LogoAntena3
Impresionante

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

El artista se ha quedado boquiabierto al conocer al nuevo colaborador de la ciencia en El Hormiguero, uno de los robots del futuro.

La visita de Nacho Cano a El Hormiguero ha estado marcada por la serenidad de quien deja atrás una etapa complicada. El músico ha comentado el archivo de la investigación y ha compartido cómo ha afrontado todo el proceso.

La razón por la que Nacho Cano rompe su silencio tras quedar absuelto: "Para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna"

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató para presentar a Alicio, el nuevo colaborador del equipo de ciencia, un robot futurista con forma de perro que ha dejado asombrado al invitado: "¡Qué barbaridad!", se le ha escuchado decir.

Este cuadrúpedo con IA avanzada interpreta órdenes y entiende el entorno. Equipa un sensor 4D LiDAR con visión 360°x90°, sensores de precisión y actualizaciones continuas. Alcanza 3.5 m/s. Es ideal para asistencia en el hogar, seguridad, investigación, logística y exploración, destacando por su movilidad y versatilidad.

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial
En El Hormiguero

Rosa, entre dos opciones en el momento clave de El Rosco: ¿acierto o fallo?
El Rosco | 9 de septiembre

La genialidad de Manu con su poema que enamora a los invitados: “Os merecéis unos ramos de flores”
Mejores momentos | 9 de septiembre

El concursante ha conseguido conquistar con sus versos a Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos.

Rosa devuelve ‘La felicidad’ a Roberto Leal tras hacerle sufrir en La Pista: “Me están quitando la vida”
Mejores momentos | 9 de septiembre

Se notaba que la canción le gustaba mucho al presentador porque ha vuelto a frustrarse al ver que los concursantes tardaban en reconocerla.

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

Chonchi

Chonchi Alonso estalla tras la entrevista del hijo de Andrés Pajares: "Son dos mentirosos patológicos, padre e hijo"

Revilla Palestina

Miguel Ángel Revilla se rompe al hablar del conflicto en Gaza: "Pensar en Palestina me hace llorar, hay que movilizarse"

