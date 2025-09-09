Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Matan a puñaladas al culturista Valter Aita y su novia es sospechosa del asesinato

El campeón de culturismo brasileño fue asesinado en una pelea en su casa y la Policía sospechade su novia, quien también sufrió heridas de arma blanca.

El culturista brasile&ntilde;o Valter de Vargas Aita

El culturista brasileño Valter de Vargas AitaIG @valteraita

Luis F. Castillo
Publicado:

Valter de Vargas Aita (41 años), conocido campeón de culturismo en Brasil, fue encontrado muerto con varias puñaladas en Chapecó (Brasil). Según la Policía Civil el crimen tuvo lugar dentro de un apartamento en el que vivía con su pareja en la calle Sete de Setembro.

Los informes iniciales de la División de Homicidios señalan que la pareja se peleó y durante la discusión Valter recibió puñaladas en el abdomen, la espalda, el rostro y el cuello. Valter intentó abandonar la propiedad, dejando a su paso charcos de sangre en los pasillos y rellanos, si bien finalmente fue hallado sin vida en las escaleras del edificio.

La mujer de 43 años, que estaba en busca y captura acusada de asesinato, también sufrió heridas de arma blanca y fue atendida en estado grave, operada y sigue ingresada en el hospital bajo custodia policial. Se desconoce el móvil del supuesto crimen.

Escena del crimen

La Policía difundió imágenes sobrecogedoras de la escena del crimen en la ciudad de Chapecó, con charcos de sangre en el suelo donde se halló el cuerpo sin vida de Valter de Vargas Aita.

El culturista fue subcampeón mundial de culturismo de la Federación Mundial de Fitness y seis veces campeón estatal de culturismo.

Ahora trabajaba como entrenador personal y había logrado una respetable base de seguidores en redes sociales gracias a sus consejos sobre dieta y entrenamiento.

