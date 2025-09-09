Rosa devuelve ‘La felicidad’ a Roberto Leal tras hacerle sufrir en La Pista: “Me están quitando la vida”

La prueba de La Pista ha sido en este Pasapalabra una montaña rusa de canciones y de emociones. Manu y Rosa han tenido la misión de mantener el nivel que habían dejado Eva Soriano y Nacho García. La cómica se ha impuesto en ese primer duelo de la tarde y eso significaba que también ganaba la apuesta a todo o nada que había hecho con su compañero de Cuerpos especiales, en Europa FM. Sin embargo, Roberto Leal ha hecho una propuesta justa dado que Nacho había acertado en los dos programas anteriores.

El tema que les ha tocado a los concursantes ha hecho un giro total respecto a ‘Fiebre’, de Bad Gyal, que acababa de sonar. Han viajado al año 1967 y se han encontrado con un estilo que les ha dejado en blanco. Roberto les ha comprendido tras el primer fragmento pero su frustración ha vuelto al ver que tampoco acertaban tras el segundo: “Me están quitando la vida”.

Al menos, han llegado a una de las partes favoritas del presentador: el título con otras palabras. Rosa ha conseguido devolverle ‘La felicidad’ y, de paso, llevarse los dos segundos aún en juego. ¡Revive este momento en el vídeo!