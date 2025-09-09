Rosa devuelve ‘La felicidad’ a Roberto Leal tras hacerle sufrir en La Pista: “Me están quitando la vida”

Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 9 de septiembre

Se notaba que la canción le gustaba mucho al presentador porque ha vuelto a frustrarse al ver que los concursantes tardaban en reconocerla.

Alberto Mendo
Publicado:

La prueba de La Pista ha sido en este Pasapalabra una montaña rusa de canciones y de emociones. Manu y Rosa han tenido la misión de mantener el nivel que habían dejado Eva Soriano y Nacho García. La cómica se ha impuesto en ese primer duelo de la tarde y eso significaba que también ganaba la apuesta a todo o nada que había hecho con su compañero de Cuerpos especiales, en Europa FM. Sin embargo, Roberto Leal ha hecho una propuesta justa dado que Nacho había acertado en los dos programas anteriores.

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

El tema que les ha tocado a los concursantes ha hecho un giro total respecto a ‘Fiebre’, de Bad Gyal, que acababa de sonar. Han viajado al año 1967 y se han encontrado con un estilo que les ha dejado en blanco. Roberto les ha comprendido tras el primer fragmento pero su frustración ha vuelto al ver que tampoco acertaban tras el segundo: “Me están quitando la vida”.

Al menos, han llegado a una de las partes favoritas del presentador: el título con otras palabras. Rosa ha conseguido devolverle ‘La felicidad’ y, de paso, llevarse los dos segundos aún en juego. ¡Revive este momento en el vídeo!

Chonchi Alonso estalla tras la entrevista del hijo de Andrés Pajares: "Son dos mentirosos patológicos, padre e hijo"

Miguel Ángel Revilla se rompe al hablar del conflicto en Gaza: "Pensar en Palestina me hace llorar, hay que movilizarse"

La dura confesión de Miguel Ángel Revilla: "He sido un mal padre de familia"

La emoción de Miguel Ángel Revilla al recordar a su hermano: "Nunca me he repuesto de su muerte"

El expresidente de Cantabria se sienta por primera vez en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de sus recientes polémicas, sus orígenes y su vida personal. Su familia es uno de los pilares de su vida y nos cuenta que hay una persona que le falta todos los días: su hermano Jaime.

Begoña Villacís, sobre la 'doble vida' de Ábalos: "Resulta sorprendente porque él era una persona muy encantadora"

Carolina Perales, la exmujer de José Luis Ábalos, ha roto su silencio. Después de contar el calvario que vivió durante su matrimonio, el exministro ha respondido.

El chantaje que sufrió Mar Flores por las fotos con Lequio: "En ningún momento se me ocurrió que me fuera a traicionar así"

Mar Flores relata cómo fue su despedida con Fernández-Tapias: "Lo orquestó todo para despedirse de mí porque se vio ya muy enfermo"

Malú busca emocionarse en la nueva temporada de La Voz: ‘Quiero artistas que me hagan sentir’”

