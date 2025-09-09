La emoción de Miguel Ángel Revilla al recordar a su hermano: "Nunca me he repuesto de su muerte"

Miguel Ángel Revilla se ha convertido en una de las personas más sonadas del año. Después de que el rey emérito interpusiera una denuncia contra él, Revilla se ha convertido en el objetivo de una querella sin precedentes.

Durante estos duros meses de batalla mediática y judicial, su familia ha sido su mayor apoyo. Sin embargo, hay una persona que le falta desde el año 1975, cuando su hermano Jaime tuvo un accidente de coche que le quitó la vida con 30 años.

Pese a que Revilla asegura que eran muy diferentes, siempre fueron uña y carne. "Era más que un hermano, era mi complemento", recuerda, entre lágrimas.

El expresidente de Cantabria confiesa que nunca se ha repuesto de la muerte de su hermano Jaime, una persona a la que admira, quiere y, aún a día de hoy, extraña. ¡Dale la play para escuchar sus palabras!