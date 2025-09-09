Antena 3 LogoAntena3
El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

El artista lo ha recomendado para personas que sufren ciertas lesiones, además de tener otro efecto beneficioso: "Te quedas más tranquilo y todas las cosas te las tomas de otra manera".

Alberto Mendo
Tras la impactante visita de Mar Flores, El Hormiguero ha recibido en el plató a Nacho Cano. El músico y compositor ha presentado sus nuevos proyectos y también ha abordado otros temas personales como el archivo de la causa judicial contra él tras haber sido acusado de delitos contra los trabajadores. Sobre este tema, ha confesado por qué ha roto ahora su silencio: "Lo hago por la gente, para que no le pase a nadie más, para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna".

La razón por la que Nacho Cano rompe su silencio tras quedar absuelto: "Para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna"

Pablo Motos ha querido tratar otros temas, como saber qué hace para cuidarse. "Lo del agua helada ha sido para mí un inventazo", ha asegurado Nacho Cano, apostillando: "Lo pasas de cojones de mal pero en muy poco tiempo como que te quedas más tranquilo y todas estas cosas te las tomas de otra manera".

Además, el artista ha sorprendido al presentador al revelar la temperatura del agua en la que se mete: "A cero, cuatro menos que tú, te jode", ha tratado de picarle. Además, ha revelado que está así "cinco o seis minutos". Lo ha aconsejado para personas con lesiones, recordando la que él mismo sufrió en la cadera: "¡Tengo una de titanio!".

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial
