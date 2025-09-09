Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

Nacho Cano ha estado en El Hormiguero en un encuentro en el que ha repasado su trayectoria y también ha hablado sobre el reciente archivo de la causa en la que se había visto implicado.

Lo primero que ha querido hacer es aclarar todo lo sucedido en su proceso judicial. El artista ha defendido su inocencia, ha alegado que todo lo que tiene y ha conseguido ha sido por mérito propio y ha acusado al Gobierno de "banda criminal".

Tras esto, Nacho ha asegurado que el único miedo que tiene es que le peguen un tiro. Sin embargo, pese a lo duro de todo lo que ha vivido, ha querido agradecer a los artistas valientes y a "la gente que sufre para pagar impuestos" el apoyo recibido.

También ha hablado sobre su secreto para mantenerse joven y, curiosamente, comparte ese hábito con Pablo Motos. Ambos han reconocido que se dan duchas de agua fría pese a que "se sufre de cojones"