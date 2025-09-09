Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Así ha sido

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

El artista se ha abierto por completo en una de las pocas entrevistas que ha concedido en los últimos tiempos.

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

Publicidad

Nacho Cano ha estado en El Hormiguero en un encuentro en el que ha repasado su trayectoria y también ha hablado sobre el reciente archivo de la causa en la que se había visto implicado.

Lo primero que ha querido hacer es aclarar todo lo sucedido en su proceso judicial. El artista ha defendido su inocencia, ha alegado que todo lo que tiene y ha conseguido ha sido por mérito propio y ha acusado al Gobierno de "banda criminal".

Nacho Cano

Tras esto, Nacho ha asegurado que el único miedo que tiene es que le peguen un tiro. Sin embargo, pese a lo duro de todo lo que ha vivido, ha querido agradecer a los artistas valientes y a "la gente que sufre para pagar impuestos" el apoyo recibido.

También ha hablado sobre su secreto para mantenerse joven y, curiosamente, comparte ese hábito con Pablo Motos. Ambos han reconocido que se dan duchas de agua fría pese a que "se sufre de cojones"

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

ncano

El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial
En El Hormiguero

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial

Rosa, entre dos opciones en el momento clave de El Rosco: ¿acierto o fallo?
El Rosco | 9 de septiembre

Rosa, entre dos opciones en el momento clave de El Rosco: ¿acierto o fallo?

La genialidad de Manu con su poema que enamora a los invitados: “Os merecéis unos ramos de flores”
Mejores momentos | 9 de septiembre

La genialidad de Manu con su poema que enamora a los invitados: “Os merecéis unos ramos de flores”

El concursante ha conseguido conquistar con sus versos a Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos.

Rosa devuelve ‘La felicidad’ a Roberto Leal tras hacerle sufrir en La Pista: “Me están quitando la vida”
Mejores momentos | 9 de septiembre

Rosa devuelve ‘La felicidad’ a Roberto Leal tras hacerle sufrir en La Pista: “Me están quitando la vida”

Se notaba que la canción le gustaba mucho al presentador porque ha vuelto a frustrarse al ver que los concursantes tardaban en reconocerla.

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

El inesperado final de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Vaya giro de los acontecimientos!”

Chonchi

Chonchi Alonso estalla tras la entrevista del hijo de Andrés Pajares: "Son dos mentirosos patológicos, padre e hijo"

Revilla Palestina

Miguel Ángel Revilla se rompe al hablar del conflicto en Gaza: "Pensar en Palestina me hace llorar, hay que movilizarse"

Publicidad