Miguel Ángel Revilla se rompe al hablar del conflicto en Gaza: "Pensar en Palestina me hace llorar, hay que movilizarse"

El expresidente de Cantabria se abre hablando del conflicto palestino-israelí y lanza un mensaje claro: "Es un genocidio de libro".

Revilla Palestina

Sara Sanz Navarro
Miguel Ángel Revilla se ha convertido en uno de los personajes más comentados del año. Tras la denuncia presentada contra él por el rey emérito, ha pasado a ser el centro de una querella inédita.

Pese a que Revilla se ha apartado de la presidencia de Cantabria, no se ha separado de la política ni de la actualidad. Por eso, ha querido aprovechar su entrevista para reivindicar la libertad en Palestina.

"Pensar en Palestina me hace llorar", señala Revilla, entre lágrimas, "he oído al alcalde de Madrid decir que esto no es un genocidio, pero es un genocidio de libro".

Revilla ha llamado a la movilización ciudadana y política: "Hay que parar esto". Para el expolítico, el conflicto en Gaza es doloroso y debe terminar, ya que solo se busca ocupar un territorio. "¿Dónde está la humanidad?", pregunta, emocionado.

En Y ahora Sonsoles, Revilla también nos ha hablado de su familia, a la que ha confesado que no le ha dedicado todo el tiempo que le hubiera gustado darles. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Revilla Palestina

