"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial

Nacho Cano ha acudido a El Hormiguero para compartir reflexiones personales tras el archivo de la causa judicial que le había salpicado en los últimos años. El artista ha querido dejar claro cómo ha vivido esa situación.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo reaccionó su entorno ante las acusaciones que le azotaban. Él ha asegurado que los artistas más valientes como Alaska o Mario Vaquerizo siempre le apoyaron y que, sobre todo, sintió el cariño de la gente de la calle, de aquellos "que sufren para pagar los impuestos para estos criminales".

Además, Nacho también ha dicho que se siente más seguro en México que en España, pero ha aprovechado para romper una lanza a favor de la Policía, la Guardia Civil y de algunos políticos. ¡Así lo ha contado!