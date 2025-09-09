Muere Noa Sartis, ciclista de 16 años, tras desplomarse a pocos metros de la meta

El mundo del ciclismo llora la muerte de una joven promesa de este deporte, el francés Noa Sartis, tras sufrir una parada cardiaca en plena carrera a pocos metros de la meta este domingo.

Sucedió cuando lideraba una carrera sub-17 en Courcemont y tan solo le quedaban unos kilómetros para llegar al final de etapa. De repente, Noa cayó al suelo fruto de un paro cardiaco del que no consiguió recuperarse.

La muerte del joven de 16 años fue fulminante y los servicios médicos nada pudieron hacer para evitar la luctuosa noticia, que fue anunciada en redes sociales por su equipo, la Union Cycliste Joué-lès-Tours, a través de un comunicado.

"La Union Cycliste Joué-lès-Tours anuncia con tristeza la muerte de Noa Sartis a los 16 años de edad. Noa era ciclista de nuestro equipo sub-17. Además de sus cualidades deportivas —este año triunfó en el velódromo (campeón regional y del Departamento en persecución), en la carrera de Montlouis y en la prueba de Saint Aignan—, Noa fue generoso, combativo y apreciado por sus compañeros de equipo, entrenadores y líderes del equipo. Estamos en shock y es un momento difícil de superar para su familia, amigos y compañeros de equipo, pero todos tienen un gran corazón para honrarle en las próximas carreras. Todos los miembros de la Unión Cycliste Joué-les-Tours enviamos a sus padres nuestras condolencias y todo nuestro apoyo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com