Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Muere Noa Sartis, ciclista de 16 años, tras desplomarse a pocos metros de la meta

Conmoción en el ciclismo por el fallecimiento de un joven francés en plena carrera por una parada cardíaca.

El ciclista franc&eacute;s Noa Sartis, ciclista de 16 a&ntilde;os, a escasos metros de la meta

El ciclista francés Noa Sartis, ciclista de 16 años, a escasos metros de la metaIG @ucjt37

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El mundo del ciclismo llora la muerte de una joven promesa de este deporte, el francés Noa Sartis, tras sufrir una parada cardiaca en plena carrera a pocos metros de la meta este domingo.

Sucedió cuando lideraba una carrera sub-17 en Courcemont y tan solo le quedaban unos kilómetros para llegar al final de etapa. De repente, Noa cayó al suelo fruto de un paro cardiaco del que no consiguió recuperarse.

La muerte del joven de 16 años fue fulminante y los servicios médicos nada pudieron hacer para evitar la luctuosa noticia, que fue anunciada en redes sociales por su equipo, la Union Cycliste Joué-lès-Tours, a través de un comunicado.

"La Union Cycliste Joué-lès-Tours anuncia con tristeza la muerte de Noa Sartis a los 16 años de edad. Noa era ciclista de nuestro equipo sub-17. Además de sus cualidades deportivas —este año triunfó en el velódromo (campeón regional y del Departamento en persecución), en la carrera de Montlouis y en la prueba de Saint Aignan—, Noa fue generoso, combativo y apreciado por sus compañeros de equipo, entrenadores y líderes del equipo. Estamos en shock y es un momento difícil de superar para su familia, amigos y compañeros de equipo, pero todos tienen un gran corazón para honrarle en las próximas carreras. Todos los miembros de la Unión Cycliste Joué-les-Tours enviamos a sus padres nuestras condolencias y todo nuestro apoyo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Springsteen, Stephen Curry o Lindsay Lohan disfrutaron con la magia de Alcaraz en el US Open

Bruce Springsteen, Ben Stiller o Sting en las gradas del Arthur Ashe Stadium

Publicidad

Deportes

El ciclista francés Noa Sartis, ciclista de 16 años, a escasos metros de la meta

Muere Noa Sartis, ciclista de 16 años, tras desplomarse a pocos metros de la meta

Yeray Álvarez, en un partido con el Athletic

UEFA sanciona 10 meses a Yeray Álvarez por una violación no intencionada de las normas antidopaje

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Jannik Sinne en la final del US Open 2025

Así ha ganado Carlos Alcaraz sus seis Grand Slam: los seis puntos de sus triunfos en París, Londres y Nueva York

Carlos Alcaraz, tras recibir el cheque por ganar el US Open 2025
Ganancias

La millonada que acumula Carlos Alcaraz a lo largo de su carrera

Sabalenka y Alcaraz, en el programa Today Show
Tenis

El lapsus de Sabalenka ante Alcaraz: "Tengo que hacer un TikTok con Jann… Carlos, perdón"

Carlos Alcaraz posa para los medios con el trofeo del US Open
US Open

Mats Wilander pronostica cuántos Grand Slam puede ganar Carlos Alcaraz: "Es muy joven, eso es lo que da miedo..."

El extenista sueco y ganador de siete grand slam analiza la final del US Open entre Alcaraz y Sinner, dando las calves del triunfo del murciano.

Carlos Alcaraz posa con su segundo US Open
Tenis

El brutal récord de Carlos Alcaraz al ganar su sexto Grand Slam con 22 años y 125 días

El murciano conquista su segundo US Open y el sexto grand slam de su carrera a los 22 años y 125 días. Solo Björn Borg fue más precoz ganando media docena de majors.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se funden en un abrazo tras la final del US Open

Así fue la celebración de Carlos Alcaraz tras conquistar el US Open

Carlos Alcaraz recibe de manos del rey Felipe VI el premio Nacional del Deporte

Las felicitaciones de Felipe VI, Sánchez o Nadal a Alcaraz tras su segundo US Open

Lamine Yamal en el partido de España en Turquía

Lamine Yamal perdió su pasaporte tras la goleada de España a Turquía

Publicidad