Victoria Federica cumple 25 años: el gran cambio de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar

Victoria Federica Marichalar y Borbón celebra este 9 de septiembre su 25 cumpleaños. La sobrina y ahijada del rey Felipe VI sopla las velas convertida en una de las figuras más mediáticas de la Casa Real, pese a que durante muchos años optó por mantener un perfil discreto, muy diferente al de su hermano Froilán.

Hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, nació en Madrid. Su nombre es un homenaje a dos mujeres clave en la historia de su familia, la reina Victoria Eugenia, su tatarabuela paterna, y la reina Federica de Grecia, su bisabuela materna.

Victoria Federica recién nacida | Gtres

La infancia de Victoria Federica

Junto a su hermano mayor, comenzó sus estudios en el colegio San Patricio de Madrid. Desde niña destacó por su serenidad y disciplina en las aulas, aunque sus verdaderas pasiones se encontraban fuera de ellas, la música, el ballet y, sobre todo, la equitación. No es casualidad que hoy toque el piano con soltura, un talento que muchos vinculan con su tía abuela, la princesa Irene de Grecia.

Victoria Federica montando a caballo | Gtres

En noviembre de 2007 se anunció oficialmente la separación de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, una noticia que ocupó titulares durante meses. Para Victoria Federica, que apenas tenía siete años, aquello supuso un cambio importante. Sin embargo, lo afrontó con naturalidad. Se instaló con su madre en Madrid, aunque mantenía frecuentes visitas a la residencia de su padre en el centro de la capital. Frente al carácter más rebelde de su hermano Froilán, ella optó por mantener un bajo perfil y centrarse en sus estudios y aficiones.

Victoria Federica y Froilán | Gtres

Posteriormente, inició estudios universitarios en Business en The College for International Studies, una universidad estadounidense que tiene convenio con Endicott College y que está ubicada en el centro de Madrid, pero finalmente optó por dejar esa vía académica. Tenía claro que su camino estaba en otra dirección, ser influencer.

Victoria Federica | Gtres

Su trabajo como influencer

En su Instagram (@vicmabor), cuenta con más de 375.000 seguidores, Victoria Federica comparte sus estilismos, viajes y colaboraciones con marcas (Dior, Longchamp, etc.). Ese escaparate digital la ha consolidado como uno de los perfiles más seguidos de la esfera española vinculada a la realeza.

Fue a partir de los 18 años cuando empezó a aparecer en eventos de moda y a relacionarse con otros nombres conocidos del panorama influencer, como Tomás Paramo o María Pombo. Además, recientemente ha sido nominada a los Premios Forbes 2025 que premia a los mejores creadores de contenido de España.

Aunque la exposición pública forma parte de su día a día, Victoria Federica ha sabido encontrar un equilibrio. A diferencia de otros miembros de la familia, no busca el protagonismo por polémicas ni declaraciones llamativas. Utiliza las redes como escaparate de moda y estilo de vida, manteniendo al margen su vida más personal.

Aparte, este año ha hecho su debut en televisión en El Desafío de Antena 3, donde logró ser finalista.

Victoria Federica | Gtres

A los 25 años, Victoria Federica se consolida como una de las figuras jóvenes más influyentes de España. Con una comunidad digital en constante crecimiento, contratos con firmas de moda y una agenda social cada vez más activa, todo apunta a que seguirá reforzando su papel en el sector de moda y lifestyle.