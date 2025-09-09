Timur vuelve a recibir un duro golpe: es destituido como médico jefe tras la traición de Rengin

Timur ha sido llamado a una reunión del hospital sin saber el motivo. Al principio, pensaba que se trataba de la operación de Bahar, pero Tura se ha encargado de recalcarle que lo que ocurría era mucho más grave.

“Obtuvo su puesto por medio de un chantaje”, ha acusado Tura a Timur. Para apoyar esta versión ha llamado a una testigo a declarar… ¡Rengin! La examante del doctor busca devolverle todo el daño que le ha causado con la intención de hacerse ella con el puesto de jefa médica.

“Quien ganó en la votación realizada en el hospital fue el doctor Evren. Sin embargo, él se retiró y el puesto automáticamente pasó al doctor Timur”, ha comenzado explicando Rengin, aclarando que el padre de Uras “chantajeó al hermano del doctor Evren con acusarlo de robo”.

Timur no ha podido defenderse de las acusaciones y no le ha quedado más remedio que asumir la decisión que ya habían tomado en el hospital. ¿Qué pasará ahora? ¿Intentará vengarse de Rengin?