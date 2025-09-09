Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 9 de septiembre

Timur vuelve a recibir un duro golpe: es destituido como médico jefe tras la traición de Rengin

La ginecóloga ha destapado que su examante presionó a Evren en su momento para renunciar al puesto que se había ganado.

Timur vuelve a recibir un duro golpe: es destituido como médico jefe tras la traición de Rengin

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Timur ha sido llamado a una reunión del hospital sin saber el motivo. Al principio, pensaba que se trataba de la operación de Bahar, pero Tura se ha encargado de recalcarle que lo que ocurría era mucho más grave.

Obtuvo su puesto por medio de un chantaje”, ha acusado Tura a Timur. Para apoyar esta versión ha llamado a una testigo a declarar… ¡Rengin! La examante del doctor busca devolverle todo el daño que le ha causado con la intención de hacerse ella con el puesto de jefa médica.

“Quien ganó en la votación realizada en el hospital fue el doctor Evren. Sin embargo, él se retiró y el puesto automáticamente pasó al doctor Timur”, ha comenzado explicando Rengin, aclarando que el padre de Uras “chantajeó al hermano del doctor Evren con acusarlo de robo”.

Timur no ha podido defenderse de las acusaciones y no le ha quedado más remedio que asumir la decisión que ya habían tomado en el hospital. ¿Qué pasará ahora? ¿Intentará vengarse de Rengin?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Timur vuelve a recibir un duro golpe: es destituido como médico jefe tras la traición de Rengin

Timur vuelve a recibir un duro golpe: es destituido como médico jefe tras la traición de Rengin

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio

Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio

"¡Suéltame!": Digna se golpea contra la puerta tras un fuerte forcejeo con don Pedro
Capítulo 389

"¡Suéltame!": Digna se golpea en la cara tras un fuerte forcejeo con don Pedro

"A partir de ahora prometo ponerte las cosas más fáciles": María miente a Begoña y le propone una tregua entre ambas
Capítulo 389

"A partir de ahora prometo ponerte las cosas más fáciles": María miente a Begoña y le propone una tregua entre ambas

Luis no puede más y le confiesa toda la verdad a Luz: "Cristina me besó"
Capítulo 389

Luis no puede más y le confiesa toda la verdad a Luz: "Cristina me besó"

El perfumista está cada vez más incómodo con la situación con cristina y decide contarle todo a su mujer.

Joaquín se enfrenta a Irene tras descubrir su traición: "No la voy a perdonar jamás"
Capítulo 389

Joaquín se enfrenta a Irene tras descubrir su traición: "No la voy a perdonar jamás"

El empresario se siente traicionado por la hermana de don Pedro y le dedica unas duras palabras.

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Bahar y Evren preparan muy ilusionados su boda, esta noche en Renacer

Bahar y Evren preparan muy ilusionados su boda, esta noche en Renacer

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

Publicidad