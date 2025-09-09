Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Mar Flores relata cómo fue su despedida con Fernández-Tapias: "Lo orquestó todo para despedirse de mí porque se vio ya muy enfermo"

Accedemos a un extracto de las memorias de Mar Flores en exclusiva. En él, habla de la relación con su expareja, Fernando Fernández-Tapias y de cómo se despidió de él antes de morir.

Mar Flores

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Actualizado:
Publicado:

Mar Flores publicará sus memorias bajo el nombre de Mar en calma el próximo 10 de septiembre. En ellas, promete abrirse en canal y hablar de todas las personas que han pasado por su vida.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso a un fragmento de las memorias en exclusiva. En él, Mar se sincera sobre su relación con Fernando Fernández-Tapias y su despedida antes de morir.

"Fernando me quería bien y yo a él", escribe Mar, recordando cómo, a pesar de que su relación se dinamitó tras salir a la luz la portada del conde Lequio con ella, aún seguía guardándole cariño.

Aunque pasaron varios años distanciados, cuando Tapias cayó enfermo, Mar Flores decidió interesarse por él y llamarle: "Pude verle gracias a unos amigos comunes que hicieron de cómplices y me dijeron: «Ven a verle ahora, que no hay nadie. Él te quiere ver, Mar»".

Mar asegura que Tapias lo organizó todo para despedirse de ella, porque se veía enfermo e incapaz de valerse por sí mismo. "Nos despedimos con el alma, porque la conexión fue lo que prevaleció siempre en nuestra relación", señala. ¡No te lo pierdas al completo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Revilla

La emoción de Miguel Ángel Revilla al recordar a su hermano: "Nunca me he repuesto de su muerte"

Begoña Villacís

Begoña Villacís, sobre la 'doble vida' de Ábalos: "Resulta sorprendente porque él era una persona muy encantadora"

Mar Flores

El chantaje que sufrió Mar Flores por las fotos con Lequio: "En ningún momento se me ocurrió que me fuera a traicionar así"

Mar Flores
Exclusiva

Mar Flores relata cómo fue su despedida con Fernández-Tapias: "Lo orquestó todo para despedirse de mí porque se vio ya muy enfermo"

Malú, coach de La Voz
Nueva temporada

Malú busca emocionarse en la nueva temporada de La Voz: ‘Quiero artistas que me hagan sentir’”

A partir del lunes, nuevos programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano: "¡Pintaca!"
Más recetas

A partir del lunes, nuevos programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano: "¡Pintaca!"

El cocinero vasco volverá a sorprendernos con platos para conquistar a toda la familia y mejorar nuestro día a día, de lunes a viernes en Antena 3.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores
Famosos

Cayetano Martínez de Irujo, arremete contra Mar Flores tras saber de su nuevo libro: "¿Temer de qué? No, miedo ninguno"

La famosa ha acudido al programa de Pablo Motos con motivo de la presentación de su libro ' Mar en Calma'. Las declaraciones de Mar Flores en la entrevista y lo que se ha conocido de estas memorias han llevado al noble español y jinete a pronunciar unas duras palabras sobre ella.

Revilla

Esta tarde, la entrevista más personal de Miguel Ángel Revilla, por primera vez en el plató Y ahora Sonsoles

El peligro de las maras.

Altares satánicos y armas de guerra: así operaba la peligrosa mara latinoamericana desarticulada en Barcelona

Primeras fotos de la infanta Sofía en la universidad

Filtradas las primeras imágenes de la infanta Sofía en la universidad: "Esto ha sido un patinazo"

Publicidad