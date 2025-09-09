Mar Flores relata cómo fue su despedida con Fernández-Tapias: "Lo orquestó todo para despedirse de mí porque se vio ya muy enfermo"

Mar Flores publicará sus memorias bajo el nombre de Mar en calma el próximo 10 de septiembre. En ellas, promete abrirse en canal y hablar de todas las personas que han pasado por su vida.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso a un fragmento de las memorias en exclusiva. En él, Mar se sincera sobre su relación con Fernando Fernández-Tapias y su despedida antes de morir.

"Fernando me quería bien y yo a él", escribe Mar, recordando cómo, a pesar de que su relación se dinamitó tras salir a la luz la portada del conde Lequio con ella, aún seguía guardándole cariño.

Aunque pasaron varios años distanciados, cuando Tapias cayó enfermo, Mar Flores decidió interesarse por él y llamarle: "Pude verle gracias a unos amigos comunes que hicieron de cómplices y me dijeron: «Ven a verle ahora, que no hay nadie. Él te quiere ver, Mar»".

Mar asegura que Tapias lo organizó todo para despedirse de ella, porque se veía enfermo e incapaz de valerse por sí mismo. "Nos despedimos con el alma, porque la conexión fue lo que prevaleció siempre en nuestra relación", señala. ¡No te lo pierdas al completo en el vídeo de arriba!