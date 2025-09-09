Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 9 de septiembre

Rosa, entre dos opciones en el momento clave de El Rosco: ¿acierto o fallo?

La concursante, con una pequeña ventaja sobre Manu, ha decidido arriesgar en una palabra con la que sus dudas.

Alberto Mendo
Publicado:

La cantidad de conocimiento que llegan a interiorizar los concursantes de Pasapalabra es tan grande que les puede ocurrir lo que le ha pasado a Rosa en este Rosco. La coruñesa ha arriesgado cuando más emocionante estaba su nuevo duelo contra Manu. Ha sido el último que han visto Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos como invitados, que se han llevado como regalo de despedida el ya tradicional poema del madrileño.

La genialidad de Manu con su poema que enamora a los invitados: “Os merecéis unos ramos de flores”

Tras unos primeros compases de toma y daca, con la ventaja fluctuando entre un atril y otro, Rosa ha marcado el ritmo siendo la primera en terminas la primera vuelta. Después, los marcadores se han estancado en un 21-19 a su favor, hasta que ha decidido arriesgar con una palabra que tenía… casi segura, porque le bailaba una letra.

“Es una u otra”, ha explicado la concursante sobre sus dos opciones. Ese cara o cruz también ha sido crucial para la suerte de Manu. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Programas

