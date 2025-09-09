La dura confesión de Miguel Ángel Revilla: "He sido un mal padre de familia"

Miguel Ángel Revilla pasa por uno de los momentos más polémicos y difíciles de su vida. En abril de este mismo año, el rey emérito interponía una demanda contra él por unas declaraciones que, según él, vulneraban su derecho al honor. Desde entonces, Revilla ha defendido su inocencia, luchando contra una demanda sin precedentes entre un monarca y un ciudadano.

Aquella demanda afectó gravemente a Revilla, que además lidiaba con el tratamiento de cáncer de su mujer Aurora. Ella ha sido su mayor apoyo durante esta etapa, aunque asegura que no ha sido fácil.

Ambos se enamoraron tras el divorcio de Revilla, cuando Aurora era la secretaria del partido. "Yo era su ídolo político", recuerda.

Desde aquel momento, Revilla y Aurora se convirtieron en un equipo y formaron su propia familia, aunque el expolítico confiesa que no ha sido un buen padre de familia. "No le he dedicado a mi familia, ni a mis hijas ni a mi mujer, el tiempo que debía haberles sacado", señala.

Pese a que la política no le ha permitido a Revilla ser el padre que le hubiera gustado ser, hoy es un hombre feliz que ha encontrado el amor y que, tras años luchando por Cantabria, disfruta del tiempo que no tuvo como presidente. ¡Dale al play para escucharle!