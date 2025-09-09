Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

La dura confesión de Miguel Ángel Revilla: "He sido un mal padre de familia"

Revilla atraviesa duros momentos desde que el rey emérito decidió denunciarle por una presunta vulneración de su derecho al honor. Desde entonces, su mayor apoyo ha sido su mujer, Aurora Díaz, a quien confiesa que no ha podido dedicarle todo el tiempo que hubiera querido.

Revilla

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Actualizado:
Publicado:

Miguel Ángel Revilla pasa por uno de los momentos más polémicos y difíciles de su vida. En abril de este mismo año, el rey emérito interponía una demanda contra él por unas declaraciones que, según él, vulneraban su derecho al honor. Desde entonces, Revilla ha defendido su inocencia, luchando contra una demanda sin precedentes entre un monarca y un ciudadano.

Aquella demanda afectó gravemente a Revilla, que además lidiaba con el tratamiento de cáncer de su mujer Aurora. Ella ha sido su mayor apoyo durante esta etapa, aunque asegura que no ha sido fácil.

Ambos se enamoraron tras el divorcio de Revilla, cuando Aurora era la secretaria del partido. "Yo era su ídolo político", recuerda.

Desde aquel momento, Revilla y Aurora se convirtieron en un equipo y formaron su propia familia, aunque el expolítico confiesa que no ha sido un buen padre de familia. "No le he dedicado a mi familia, ni a mis hijas ni a mi mujer, el tiempo que debía haberles sacado", señala.

Pese a que la política no le ha permitido a Revilla ser el padre que le hubiera gustado ser, hoy es un hombre feliz que ha encontrado el amor y que, tras años luchando por Cantabria, disfruta del tiempo que no tuvo como presidente. ¡Dale al play para escucharle!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Revilla

La dura confesión de Miguel Ángel Revilla: "He sido un mal padre de familia"

Revilla

La emoción de Miguel Ángel Revilla al recordar a su hermano: "Nunca me he repuesto de su muerte"

Begoña Villacís

Begoña Villacís, sobre la 'doble vida' de Ábalos: "Resulta sorprendente porque él era una persona muy encantadora"

Mar Flores
Exclusiva

El chantaje que sufrió Mar Flores por las fotos con Lequio: "En ningún momento se me ocurrió que me fuera a traicionar así"

Mar Flores
Exclusiva

Mar Flores relata cómo fue su despedida con Fernández-Tapias: "Lo orquestó todo para despedirse de mí porque se vio ya muy enfermo"

Malú, coach de La Voz
Nueva temporada

Malú busca emocionarse en la nueva temporada de La Voz: ‘Quiero artistas que me hagan sentir’”

La cantante regresa como coach a La Voz con un objetivo muy claro: encontrar concursantes capaces de transmitir y emocionar. Malú asegura que lo que más valora en un talent no depende del registro vocal, sino de la capacidad de traspasar con su interpretación.

A partir del lunes, nuevos programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano: "¡Pintaca!"
Más recetas

A partir del lunes, nuevos programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano: "¡Pintaca!"

El cocinero vasco volverá a sorprendernos con platos para conquistar a toda la familia y mejorar nuestro día a día, de lunes a viernes en Antena 3.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores

Cayetano Martínez de Irujo, arremete contra Mar Flores tras saber de su nuevo libro: "¿Temer de qué? No, miedo ninguno"

Revilla

Esta tarde, la entrevista más personal de Miguel Ángel Revilla, por primera vez en el plató Y ahora Sonsoles

El peligro de las maras.

Altares satánicos y armas de guerra: así operaba la peligrosa mara latinoamericana desarticulada en Barcelona

Publicidad