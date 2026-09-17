Receta de espárragos gratinados con jamón y bechamel de Arguiñano: “Lo mismo vale para mediodía que para la noche”

Ingredientes (4 p.):

16 espárragos blancos en conserva

8 lonchas de jamón cocido

50 g de harina

400-500 ml de leche

100 g de queso rallado

aceite de oliva virgen extra

sal

nuez moscada

perejil

Elaboración:

Para la bechamel, calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén. Añade la harina y rehógala durante 4-5 minutos, hasta que se tueste. Vierte la leche poco a poco, sin dejar de remover para que no se hagan grumos y cocina durante 8-10 minutos. Sazona y añade una pizca de nuez moscada. Sigue cocinando durante 4-5 minutos, hasta que coja una consistencia ligera o espesa, al gusto (para ello, usa más o menos leche). Espolvorea con perejil picado.

Prepara un bechamel ligera | antena3.com

Calienta una cucharada de aceite en una sartén. Introduce las lonchas de jamón de una en una y cocínalas vuelta y vuelta. Enrolla 2 espárragos con cada trozo de jamón y colócalos en una fuente apta para el horno. Cubre con la bechamel sin tapar las puntas y espolvorea con queso rallado.

Enrolla dos espárragos en cada trozo de jamón | antena3.com

Gratina en el horno (con el horno precalentado), hasta que el queso se funda y se dore, vigilando constantemente para que no se pasen.

Cúbrelos con queso rallado y gratina en el horno | antena3.com

Sirve 4 espárragos en cada plato y decora con perejil.

Consejo:

Para aprovechar al máximo el aroma fresco de la nuez moscada, úsala entera y rállala con un rallador fino justo antes de añadirla a la bechamel.

Consejo:

En temporada de espárragos, puedes usarlos frescos para hacer esta receta.