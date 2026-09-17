Lorenzo Silva propone una "ley de la corona" para delimitar el papel del Rey y del Gobierno

Ante la pregunta sobre el estado de la relación entre el Rey y el presidente del Gobierno, Lorenzo Silva ofreció una lectura distinta a la de sus compañeros de mesa: "Es evidente que no parece haber una sintonía profunda, pero esto depende de las personas, depende de los momentos y depende de las coyunturas".

Su reflexión de fondo en La Mesa

"Una de las carencias que tiene quizá nuestro sistema es una delineación un poco más precisa del papel constitucional y del papel legal de la Jefatura del Estado. Que no haya una ley, por ejemplo, reguladora de la corona, que se ha planteado pero nunca se ha llegado a hacer, me parece que es un pequeño flanco débil que tiene nuestro sistema en conjunto".

La postura de Lorenzo Silva frente a la de Zarzalejos

Silva defendió que una norma así, "aprobada por el Parlamento, con plena legitimidad democrática, fruto de las mayorías (...) fruto de un consenso suficiente", daría "una robustez democrática profunda a la delimitación de los papeles de uno y de otro".

A su juicio, situaciones como la actual se producen precisamente por esa poca definición: "Los titulares, tanto de la Jefatura del Estado como de la Presidencia del Gobierno, tienen que andar dibujando esa linde entre ellos casi caso por caso y en función de las personas que van ocupando esos lugares".

La propuesta fue rechazada de pleno por José Antonio Zarzalejos, que advirtió de que "los que han lanzado la idea de la ley de la corona es precisamente para poner en solfa a la corona".