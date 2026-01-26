A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos lo último en el caso Julio Iglesias
Tras el archivo de la denuncia contra Julio Iglesias, te contamos cómo se encuentra el cantante y cuáles serán sus próximos pasos en la batalla judicial.
La justicia archivaba este viernes la denuncia contra Julio Iglesias. Después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agresión sexual, la Fiscalía consideró que la Audiencia Nacional no era un órgano competente para juzgar tal asunto, ocurrido presuntamente en República Dominicana.
Pese a que la batalla judicial de Julio Iglesias podría haber acabado aquí, este no parece querer quedarse de brazos cruzados. Es por eso que asegura que hará lo que sea necesario para limpiar una imagen que ha quedado completamente manchada.
Hoy, conocemos cuáles serán los próximos pasos del cantante en su batalla legal. ¿Cómo se encuentra después de que la Fiscalía archive su causa? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!
