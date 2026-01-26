Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos lo último en el caso Julio Iglesias

La justicia archivaba este viernes la denuncia contra Julio Iglesias. Después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agresión sexual, la Fiscalía consideró que la Audiencia Nacional no era un órgano competente para juzgar tal asunto, ocurrido presuntamente en República Dominicana.

Pese a que la batalla judicial de Julio Iglesias podría haber acabado aquí, este no parece querer quedarse de brazos cruzados. Es por eso que asegura que hará lo que sea necesario para limpiar una imagen que ha quedado completamente manchada.

