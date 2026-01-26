Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOENTOS | 26 DE ENERO

Un premio de 400 euros y el pase a la final: “¡Cómo apuras hija mía!”

Esta concursante ha preferido asegurarse la final antes de intentar ir a por el bote.

Un premio de 400 euros y el pase a la final: “¡Cómo apuras hija mía!”

Publicidad

En el último panel del bote antes de la final, los concursantes pueden sumar mucho dinero a sus marcadores. El bote acumula el dinero conseguido y quien logre caer en el gajo y resolver logrará un gran premio.

Clara ha querido intentar conseguirlo, pero de nuevo la mala fortuna le ha impedido aumentar el marcador y plantarse en la final. La concursante ha fallado a la hora de resolver, perdiendo el turno y el dinero.

Arancha ha cogido el rebote y con una sola tirada a resuelto el panel y se ha llevado un premio de 400 euros, a pesar de que tenía cerca el gajo del bote. “Yo prefiero resolver” ha admitido la concursante.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Un premio de 400 euros y el pase a la final: “¡Cómo apuras hija mía!”

Un premio de 400 euros y el pase a la final: “¡Cómo apuras hija mía!”

Esta concursante no se la juega: “Espero no caer en ningún sitio malo”

Esta concursante no se la juega: “Espero no caer en ningún sitio malo”

El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte

El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte

Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano

Polémica investigación.
ADAMUZ

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', y Antonio Martín, exdirectivo de Adif, analizan el accidente: "No estamos hablando de una microgrieta"

Suceso Sueca
Suceso

Un vecino, sobre el padre que ha confesado el asesinato de un amigo de su hijo de 13 años: "Creo que fue una pelea entre los dos críos"

Un hombre se entregaba a la Guardia Civil diciendo haber quitado la vida a un amigo de su hijo, en Sueca, Valencia. Ambos pequeños se encontraban jugando en la casa de uno de ellos y se investiga si el padre ha admitido el crimen que pudo cometer el niño.

Alitas de pollo asadas a la naranja
Para 4 personas

Alitas de pollo asadas a la naranja, de Arguiñano: "He comido unas 12.000 alitas en toda mi vida"

Karlos Arguiñano ha elaborado unas alitas de pollo asadas a la naranja deliciosas, muy fáciles de prepara y con un gusto exquisito.

Lorena García en Espejo Público.

Un ingeniero industrial, sobre los trenes AVE: "Prefiero ir en avión, no me fío"

Margarita Robles, sobre las críticas de Trump a España.

Margarita Robles responde a Donald Trump tras criticar el escaso gasto en Defensa de España: "Desconoce la realidad"

Superviviente Alvia

Paco, superviviente del Alvia, critica las palabras de Pedro Sánchez: "Sobran los comentarios, no hace falta ser muy listo para interpretarlo"

Publicidad