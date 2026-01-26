Un premio de 400 euros y el pase a la final: “¡Cómo apuras hija mía!”

En el último panel del bote antes de la final, los concursantes pueden sumar mucho dinero a sus marcadores. El bote acumula el dinero conseguido y quien logre caer en el gajo y resolver logrará un gran premio.

Clara ha querido intentar conseguirlo, pero de nuevo la mala fortuna le ha impedido aumentar el marcador y plantarse en la final. La concursante ha fallado a la hora de resolver, perdiendo el turno y el dinero.

Arancha ha cogido el rebote y con una sola tirada a resuelto el panel y se ha llevado un premio de 400 euros, a pesar de que tenía cerca el gajo del bote. “Yo prefiero resolver” ha admitido la concursante.