Las emotivas palabras de Daniel Illescas a su abuela: "Me quería quedar tranquilo pensando que he podido cumplir sus sueños"

Daniel Illescas triunfa en lo profesional, enfrentándose a El Desafío, pero también en lo personal, con el apoyo de su familia y su pareja Katia.

Daniel Illescas

Daniel Illescas triunfa en las redes y más allá de ellas. Su aventura como creador de contenido comenzó a los 15 años, pero ahora comienza el mayor reto de su vida: El Desafío.

Su mayor apoyo para exprimir la vida al máximo es su familia. En especial, es su abuela quien le acompaña a los viajes y quien le ofrece su cariño día a día.

"Me crie con ella y yo me quería quedar tranquilo cumpliendo sus sueños", nos cuenta, "he tenido la posibilidad de hacérselos realidad". Una relación que a día de hoy sigue siendo la más importante de su vida.

Hoy, Daniel Illescas da un paso adelante en su vida llena de adrenalina y aventuras, dispuesto a afrontar su mayor reto y ganar El Desafío. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Daniel Illescas

Las emotivas palabras de Daniel Illescas a su abuela: "Me quería quedar tranquilo pensando que he podido cumplir sus sueños"

Villablino ha quedado bloqueado esta mañana por una fuerte nevada de hasta 8 cm y viento huracanado, que deja carreteras cerradas e impide la movilidad.

