¿Quién hará la apnea en el próximo programa de El Desafío?

En el cuarto programa de El Desafío, los participantes deberán afrontar pruebas variadas como la apnea, un reto de percusión y escapismo, así como un desafío con fuego y otro musical que pondrán a prueba sus límites en el concurso.

Entre los desafíos destacan La Noria a la fuga para Eva Soriano, el Quad en llamas para Eduardo Navarrete, la apnea para Patricia Conde y un duelo de puntería y percusión para otras celebridades en esta gala de El Desafío.