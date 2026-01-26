Antena3
Descubre los retos del cuarto programa de El Desafío

¿Quién hará la apnea en el próximo programa de El Desafío?

Ya sabemos las pruebas a las que se enfrentarán los famosos en la cuarta gala de El Desafío, que incluye desafíos de música, escapismo, fuego, percusión... y apnea.

En el cuarto programa de El Desafío, los participantes deberán afrontar pruebas variadas como la apnea, un reto de percusión y escapismo, así como un desafío con fuego y otro musical que pondrán a prueba sus límites en el concurso.

Entre los desafíos destacan La Noria a la fuga para Eva Soriano, el Quad en llamas para Eduardo Navarrete, la apnea para Patricia Conde y un duelo de puntería y percusión para otras celebridades en esta gala de El Desafío.

