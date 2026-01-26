Un hombre muere en La Gomera por el fuerte oleaje y otro recibe un golpe de mar sobre un espigón

De poco ha servido las advertencias este fin de semana de no acercarse a la orilla, muelles y espigones por el peligro de recibir un golpe de mar. Canarias está en situación de alerta por fenómenos costeros, fuerte oleaje en todas las islas. Olas que han alcanzado los 5 metros de altura. Y aún así las escenas de imprudencias se han sucedido.

En La Gomera recuperaban el cuerpo de un hombre fallecido este domingo. Concretamente en Playa de La Cueva, municipio de San Sebastián de La Gomera. El fallecido es un hombre de 48 años.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de la localización de un cuerpo flotando a unos 100 metros de la costa. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Salvamento Marítimo se desplazaron a la zona en una embarcación, rescataron el cuerpo de un hombre fallecido y lo trasladaron hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera. El personal del SUC desplazado al muelle en una ambulancia medicalizada atendió a una mujer con una crisis de ansiedad de carácter leve y la trasladó al Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe, mientras que la Guardia Civil se quedó a cargo del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.

Nueva imprudencia: una enorme ola golpea a un hombre sobre un espigón

Pero no ha sido la única imprudencia en el mar en la isla de La Gomera este fin de semana. En un vídeo publicado por la 'Asociación Canarias 1500km de costa' se ve a una persona arrastrada por una ola cuando se encontraba en un espigón en la costa de Alojera. En el espigón hay dos personas, una enorme ola lo golpea y lo tira al suelo, sin que afortunadamente sea arrastrado al mar. Finalmente consigue ponerse de pie y salir corriendo por el espigón junto a otra persona, mientras las el fuerte oleaje continúa golpeando con fuerza en la zona.

Desde la Asociación Canarias 1.500 km de costa advierten del peligro de esta "otra inexplicable imprudencia en la costa de La Gomera", estando Canarias en alerta por fenómenos costeros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.