Al menos 11 muertos en un tiroteo en un campo de fútbol en México

Un ataque armado contra un grupo de personas reunidas tras un partido de fútbol en el estado de Guanajuato, en el centro de México, dejó al menos 11 personas muertas y 12 heridas, según han confirmado este domingo las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 hora local en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, cuando un comando armado irrumpió en un campo de fútbol al finalizar un encuentro y abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Diez personas murieron en el lugar del ataque y una más falleció posteriormente en el hospital, mientras que entre los heridos se encuentran una mujer y un menor de edad.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó el balance provisional de víctimas y lamentó lo ocurrido en un mensaje público: "Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca", señaló.

También solicitó el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para "recuperar la paz, tranquilidad y seguridad" del municipio.

La violencia va en aumento

Prieto recordó que la violencia ha ido en aumento en la zona en los últimos días. El sábado fueron asesinadas cinco personas en la comunidad de Cuatro de Altamira y una más en San Vicente de Flores, mientras que la semana pasada se registró una amenaza con un artefacto explosivo en las inmediaciones de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, que fue desactivada con la intervención del Gobierno federal.

"Salamanca es una ciudad que ha dado mucho al país, alberga una refinería de Pemex y es una palanca de desarrollo", subrayó el alcalde, quien aseguró que los grupos criminales que buscan “someter a la autoridad" no lo conseguirán.

La cifra de fallecidos puede aumentar

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó del inicio de las investigaciones y precisó que seis de las personas heridas continúan recibiendo atención médica. La dependencia condenó "enérgicamente" el ataque y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Aunque algunos medios locales han elevado el número de fallecidos a más de 17, citando testimonios de familiares, esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

No es el primer ataque armado

No es la primera vez que se registra un ataque armado durante un evento futbolístico en Salamanca. En abril de 2025, un comando armado asesinó a cuatro personas en una cancha de la comunidad de Cárdenas, y un mes antes, tres personas murieron tras un tiroteo en un campo de fútbol en Zapote Negro.

El suceso se inscribe en un contexto de violencia persistente en Guanajuato, que fue el estado con mayor número de homicidios en México en 2025, con más de 2.500 casos registrados, según datos oficiales del Gobierno federal.

