Joaquín Manso, director de 'El Mundo', y Antonio Martín, exdirectivo de Adif, analizan el accidente: "No estamos hablando de una microgrieta"

¿1989 o 2023? Esa es la cuestión. Ha pasado ya una semana de la tragedia de Adamuz y el foco de la investigación apunta a la soldadura de dos raíles fabricados con más de treinta años de diferencia. Uno en 1989 y otro en 2023. Algo que niega rotundamente Óscar Puente. El ministro ha defendido en todo momento que la vía ha sido "totalmente renovada". Una afirmación que, a su vez, contradice al propio presidente de ADIF.

Pero el domingo estalla la guerra entre Puente y 'El Mundo', que lleva en portada que "el Iryo descarriló desde una vía sin renovar fabricada en 1989". Según apunta el periódico, la causa más probable del descarrilamiento es la rotura del carril derecho en este punto de unión de piezas de acero con décadas de diferencia en la fabricación. Una junta que se realizó con una soldadura especializada. Adif habría renovado por partes el tramo donde descarriló el Iryo y la renovación de carriles sólo afectó al desvío de agujas. El ministro sale al paso y les acusa de propagar un bulo.

Según Joaquín Manso, el director de 'El Mundo', la investigación empieza el viernes tras la rueda de prensa del presidente de Adif, donde dice que la ruptura de la vía se produce en la soldadura que une la vía preexistente con la vía nueva. "La novedad que aportamos nosotros es enviar un fotógrafo para que tome una imagen de los sellos de cada una de las vías a un lado y otro de la soldadura para comprobar la antigua de una y de otra", ha explicado Manso en el plató de Espejo Público.

El ministro de transportes ha dicho en todo momento que la vía estaba totalmente renovada y habla de bulo para referirse a la información de 'El Mundo'. "Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo", contestó Puente en sus redes.

Antonio Martín: "No estamos hablando de una micro grieta"

Antonio Martín, ingeniero y exdirector de Adif, está cada vez más sorprendido a medida que se van conociendo más detalles de la investigación y sospecha que el medio metro que faltaba podía estar roto de antes "No estamos hablando de una micro grieta, ni de una grieta, sino la posibilidad de que faltaran cuarenta centímetros de vía durante el paso de muchos trenes", ha apuntado Martín.

