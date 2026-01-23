Antena3
Ramón Arcusa, tras el archivo de la demanda contra Julio Iglesias: "Ahora él no piensa quedarse quieto"

Después de que la Fiscalçia archive la denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, hablamos con uno de sus mayores defensores desde el principio: Ramón Arcusa.

Ramón Arcusa

La Fiscalía ha archivado la denuncia contra Julio Iglesias después de que dos de sus antiguas trabajadoras le acusaran de agresión sexual. Esta considera que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar un hecho que ocurrió en el extranjero y que señala a un ciudadano español que reside en otro país, así como sus denunciantes.

La Fiscalía no entra a dictar si hubo delito o no, algo que las demandantes podrían continuar tramitando en República Dominicana, si así lo requieren. Por lo tanto, podría no ser el final de la batalla legal de Julio Iglesias.

Ramón Arcusa, uno de sus principales defensores desde el principio, asegura que Julio no va a quedarse callado y ahora tratará de limpiar su imagen pública. "Ahora él se va a dedicar a poner demandas a quien considere", advierte.

Arcusa cree que las demandantes "no se atreverán" a presentar la denuncia en República Dominicana, algo que, para él, es signo de que no hubo delito. ¿Cuál será el próximo movimiento de Julio Iglesias?

