Mar, hermana del trabajador del Alvia fallecido: "Se podría haber evitado, no es normal que se reporten incidencias y no hagan nada"

El domingo pasado, un grave accidente ferroviario se produjo en Adamuz (Córdoba) cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron, dejando al menos 45 muertos y alrededor de un centenar de heridos. Según las primeras informaciones, uno de los trenes se salió de la vía por causas que aún se investigan.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mar, hermana de Agustín, una de las víctimas. Agustín trabajaba en la cafetería del tren siniestrado y, tras varios días desaparecido, su cuerpo fue localizado sin vida.

"Esto se podría haber evitado", nos cuenta, "en ese tramo se quejaban de que siempre había mucho movimiento". Según nos cuenta, Agustín siempre tuvo miedo de que algo así pudiera ocurrir, ya que los trenes tenían muchos problemas: "No es normal que se reporten incidencias y todo siga igual".

La familia de Agustín, como la de decenas de víctimas, exige depurar responsabilidades. ¿Lograrán averiguar qué pudo fallar en el tren que descarriló?