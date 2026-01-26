Publicidad
Cocina abierta con Karlos Arguiñano
Así emulsiona Karlos Arguiñano la vinagreta usando un tarro de cristal
Karlos Arguiñano comparte un truco simple para preparar vinagretas caseras con textura suave y mejor sabor usando un tarro de cristal, ideal para aliñar tus ensaladas y recetas favoritas.
Arguiñano explica que las vinagretas son una forma original de aliñar recetas y que utilizar un tarro de cristal facilita que la mezcla emulsione bien. Con este método lograrás una textura suave y concentrada en tus aliños.
El cocinero muestra cómo con esta técnica no solo obtienes un extra de sabor, sino que también simplificas la elaboración de la vinagreta para ensaladas u otros aperitivos, como un aliño con huevas de salmón y cebollino.