Así emulsiona Karlos Arguiñano la vinagreta usando un tarro de cristal

Arguiñano explica que las vinagretas son una forma original de aliñar recetas y que utilizar un tarro de cristal facilita que la mezcla emulsione bien. Con este método lograrás una textura suave y concentrada en tus aliños.

El cocinero muestra cómo con esta técnica no solo obtienes un extra de sabor, sino que también simplificas la elaboración de la vinagreta para ensaladas u otros aperitivos, como un aliño con huevas de salmón y cebollino.