Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Cocina abierta con Karlos Arguiñano

Así emulsiona Karlos Arguiñano la vinagreta usando un tarro de cristal

Karlos Arguiñano comparte un truco simple para preparar vinagretas caseras con textura suave y mejor sabor usando un tarro de cristal, ideal para aliñar tus ensaladas y recetas favoritas.

Arguiñano explica que las vinagretas son una forma original de aliñar recetas y que utilizar un tarro de cristal facilita que la mezcla emulsione bien. Con este método lograrás una textura suave y concentrada en tus aliños.

El cocinero muestra cómo con esta técnica no solo obtienes un extra de sabor, sino que también simplificas la elaboración de la vinagreta para ensaladas u otros aperitivos, como un aliño con huevas de salmón y cebollino.

