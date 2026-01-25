Iñaki Urdangarin desvela que su hija Irene padece dislexia: "Es quien más me fascina"

Las memorias de Iñaki Urdangarin salen a la luz el próximo 12 de febrero, tituladas Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, y en ellas se espera que hable sobre su matrimonio con la infanta Cristina, de sus cuatro hijos, sus polémicas o su relación con la Familia Real.

Iñaki Urdangarin | Gtres

Pero antes de su publicación, ¡HOLA! ha tenido acceso a un extracto del libro en el que ha desvelado que su hija Irene padece dislexia, un dato desconocido hasta ahora.

"Irene quien más me fascina", señala en el libro, explicando que tuvo "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia". La joven actualmente estudia Gestión de Eventos en la Universidad Oxford Brookes y recientemente ocupó titulares por su noviazgo y ruptura con Juan Urquijo.

Irene Urdangarin, en el entierro de su tía abuela Irene de Grecia | Gtres

Según detalla la revista, Irene se une así a un amplio número de miembros de las casas reales de Europa que sufren este problema del aprendizaje. Algunos nombres que la sufren o sufrieron son Beatriz de York, sobrina del rey Carlos III, o el príncipe Carlos Felipe de Suecia y su hermana Victoria.

Cabe mencionar que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo con base genética, donde se observa una discrepancia entre el nivel de inteligencia y la adquisición de la lectoescritura. Aunque se suele manifestar en la infancia y. por tanto, es la etapa en la que más se detecta, los adultos también la pueden sufrir al ser algo crónico.

El aspecto con más peso en la dislexia es la conciencia fonológica, es decir, la habilidad de manipular fonemas, un factor determinante en el desarrollo de la comprensión lectora o de las reglas ortográficas.

Mujer agobiada | Pexels

Además, padecer dislexia suele venir acompañado de trastornos emocionales asociados, ya que en las etapas de la niñez los esfuerzos en la escuela pueden verse afectados al no apreciarse evolución.

En cuanto a sus tratamientos, según la clínica Mayo, no hay una manera conocida de corregir la anomalía cerebral subyacente que causa la dislexia. Sin embargo, la detección y la evaluación tempranas para determinar las necesidades específicas y el tratamiento adecuado pueden mejorar los buenos resultados. En muchos casos, el tratamiento puede ayudar a los niños a ser lectores capaces, y se puede tratar con técnicas educativas y de logopedia específicas.