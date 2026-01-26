Antena3
Un vecino, sobre el padre que ha confesado el asesinato de un amigo de su hijo de 13 años: "Creo que fue una pelea entre los dos críos"

Un hombre se entregaba a la Guardia Civil diciendo haber quitado la vida a un amigo de su hijo, en Sueca, Valencia. Ambos pequeños se encontraban jugando en la casa de uno de ellos y se investiga si el padre ha admitido el crimen que pudo cometer el niño.

La muerte por causas violentas de un niño de 13 años cuando jugaba con un amigo en casa de este, ha sumido en una gran consternación las calles de la localidad de Sueca, en Valencia.

La Guardia Civil procedió a la detención de un hombre que acudió al cuartel para confesar el asesinato de un niño en su domicilio. El pequeño Alex se encontraba allí jugando a un videojuego con un amigo cuando se produjo el suceso. Las autoridades dudan si el padre estaría encubriendo a su propio hijo.

"Vi a un chico aporreando la puerta"

"Es imposible que haya sido él"

Vecino

Máximo, vecino del domicilio donde se sucedió el crimen, cuenta cómo transcurrieron los acontecimientos desde su perspectiva.

Conoce a Juanfran, asesino confeso del chico, y sin embargo sorprende la rotundidad con la que duda de su culpabilidad: "Es imposible que haya sido él".

A primera hora de la tarde del domingo Máximo asegura que vio a un chico llamar con insistencia a la puerta del domicilio, incluso llegando a aporrearla: "Como no le abrían, el chico cogió y se fue".

"Yo no escuché alteración alguna en la casa", apuntaba el vecino.

Varias horas más tarde llegaron agentes de Guardia Civil y Policía Local, así como un ambulancia. El hombre aclara que después de una entrada rápida en la vivienda de una médico y una guardia civil, la sanitaria dijo: "Aquí no hay nada que hacer".

"El SAMUR se largó y a los diez minutos esto parecía el Bronx", expresaba Máximo, por la cantidad de agentes que acudieron posteriormente al escenario del crimen.

"Creo que fue una pelea entre los dos críos"

El vecino , que no sale de su asombro ante lo que entiende que fue el fatal desenlace de una trifulca entre los dos amigos que escaló dramáticamente. Se muestra convencido de que la reacción del padre ha sido la de auto inculparse del crimen con la voluntad de proteger a su hijo, "es mi opinión personal", añadía.

La mañana de este lunes tenía lugar la autopsia del pequeño fallecido en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que se espera sirva para esclarecer este trágico suceso.

