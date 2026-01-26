La ministra Margarita Robles: "Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó"

La ministra de Defensa Margarita Robles pide que los técnicos lleguen hasta el final en la investigación sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba). Por el momento, todo apunta a un fallo en la soldadura como causa del accidente, lo que determinaría que la responsabilidad recae sobre una empresa pública.

Robles destaca que se necesitan informes judiciales para que se diriman responsabilidades en este accidente. Considera importante que se deje trabajar al órgano investigador independiente en este caso y quiere poner el énfasis en las personas que están hospitalizadas y enviar su apoyo a los familiares de los fallecidos. "A ellos les debemos saber lo que realmente ocurrió".

"Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó investigado por organismos técnicos que sean competentes", ataja. Señala Robles que le gustaría que en estos momentos se estuviera con las víctimas y "no usar el momento político para enfrentarnos".

"Hay que reconocer el esfuerzo informativo del ministro Óscar Puente"

Insiste en que hay que llegar hasta el final y ve esencial que los ciudadanos españoles "sepan lo que pasó y cómo pasó". Reconoce además "el esfuerzo informativo" que está haciendo el ministro Óscar Puente.

"La UME ha estado hasta el final con los fallecidos"

La ministra pone en valor el esfuerzo de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las labores del rescate de víctimas en los trenes. Una cifra que finalmente ha ascendido a 45 muertos. Sostiene que cuando se conoció el accidente el jefe de la UME llamó al consejero para ponerse a su disposición.

La UME se desplazó desde Morón con todo el equipo necesario "para lo que hiciera falta, ha estado en el levantamiento de los vagones y también velando a los cadáveres". "Según se recobraban cuerpos se les daban cuidados, atención y se entregaban a sus familias. La UME ha estado hasta el final con los fallecidos en las morgues en una labor que es dificilísima y durísima. Muchos se quiebran cuando ven a los fallecidos, muchos de ellos estaban muy destrozados y entregarlos a las familias ha sido muy duro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.