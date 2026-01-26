Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Accidente trenes Adamuz

La ministra Margarita Robles: "Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó"

La ministra de Defensa Margarita Robles pide que se deje investigar a la comisión técnica independiente que trata de dirimir la causa del choque de trenes en Adamuz (Córdoba). "Hay que llegar hasta el final", advierte.

Margarita Robles en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La ministra de Defensa Margarita Robles pide que los técnicos lleguen hasta el final en la investigación sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba). Por el momento, todo apunta a un fallo en la soldadura como causa del accidente, lo que determinaría que la responsabilidad recae sobre una empresa pública.

Robles destaca que se necesitan informes judiciales para que se diriman responsabilidades en este accidente. Considera importante que se deje trabajar al órgano investigador independiente en este caso y quiere poner el énfasis en las personas que están hospitalizadas y enviar su apoyo a los familiares de los fallecidos. "A ellos les debemos saber lo que realmente ocurrió".

"Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó investigado por organismos técnicos que sean competentes", ataja. Señala Robles que le gustaría que en estos momentos se estuviera con las víctimas y "no usar el momento político para enfrentarnos".

"Hay que reconocer el esfuerzo informativo del ministro Óscar Puente"

Insiste en que hay que llegar hasta el final y ve esencial que los ciudadanos españoles "sepan lo que pasó y cómo pasó". Reconoce además "el esfuerzo informativo" que está haciendo el ministro Óscar Puente.

"La UME ha estado hasta el final con los fallecidos"

La ministra pone en valor el esfuerzo de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las labores del rescate de víctimas en los trenes. Una cifra que finalmente ha ascendido a 45 muertos. Sostiene que cuando se conoció el accidente el jefe de la UME llamó al consejero para ponerse a su disposición.

La UME se desplazó desde Morón con todo el equipo necesario "para lo que hiciera falta, ha estado en el levantamiento de los vagones y también velando a los cadáveres". "Según se recobraban cuerpos se les daban cuidados, atención y se entregaban a sus familias. La UME ha estado hasta el final con los fallecidos en las morgues en una labor que es dificilísima y durísima. Muchos se quiebran cuando ven a los fallecidos, muchos de ellos estaban muy destrozados y entregarlos a las familias ha sido muy duro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Superviviente Alvia

Paco, superviviente del Alvia, critica las palabras de Pedro Sánchez: "Sobran los comentarios, no hace falta ser muy listo para interpretarlo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Margarita Robles, sobre las críticas de Trump a España.

Margarita Robles responde a Donald Trump tras criticar el escaso gasto en Defensa de España: "Desconoce la realidad"

Superviviente Alvia

Paco, superviviente del Alvia, critica las palabras de Pedro Sánchez: "Sobran los comentarios, no hace falta ser muy listo para interpretarlo"

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

Defensa Julio
Lo vemos

Periodista dominicana amiga de Julio Iglesias: "No podemos justificar el linchamiento digital"

Margarita Robles en Espejo Público.
Accidente trenes Adamuz

La ministra Margarita Robles: "Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó"

Joaquín Manso
Accidente Adamuz

Joaquín Manso responde a Óscar Puente por su acusación de "bulo como una catedral": "¡¿Cómo se puede ser tan irresponsable?!"

El periodista ha cargado contra el ministro de Transportes en su defensa de sus informaciones sobre el accidente de trenes de Adamuz. Joaquín Manso pone en duda la credibilidad de Óscar Puente, al que considera irresponsable por considerar falsa una información que reconocería cierta poco después.

Juan Lobato analiza el accidente de tren.
Accidente de trenes Adamuz

Juan Lobato (PSOE) cierra filas en torno al ministro Óscar Puente: "No se inventa información, dice lo que le explican los técnicos"

El que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, está sorprendido con el fondo del debate que se está produciendo sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba). "¿Es más positivo o negativo que se haya roto una vía nueva?".

Miguel Ángel Revilla

Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete: “No quiero pensar cómo serán sus gayumbos”

Rosa, concursante de Pasapalabra

¿Será Rosa la ganadora del bote de Pasapalabra? Evolución, valentía y carisma de una referente

Publicidad