Para 4 personas
Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano ha elaborado una ensalada muy colorida y con muchos nutrientes beneficiosos para la salud.
Si quieres presentar una ensalada multicolor sin que la remolacha lo tiña todo de rojo, incorpora los trozos de remolacha justo antes de servir, incluso después de aliñar y mezclar.
Ingredientes, para 4 personas
- 3-4 remolachas cocidas
- 3 peras
- 1 granada
- 1 chalota
- 12 nueces
- 100 g de queso feta
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de miel
- ½ limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pela las peras, retírales el corazón, córtalas en dados y ponlos en un bol.
Abre la granada por la mitad y golpéala sobre un bol con una cuchara (por la parte de la cáscara), para que se suelten los granos. Mézclalos con la pera. Pica la mitad de las nueces (reserva 6 para el emplatado) y añádelas.
Corta el queso feta en trocitos y agrégalos (reserva 8 trozos para el emplatado). Haz una bola compacta con 4-5 ramas de perejil, pícalo finamente y añádelo. Introduce la remolacha cortada en dados. Pela la chalota, pícala finamente y agrégala al bol.
Para el aliño, ralla un poco de cáscara de limón en un bol y vierte el zumo del medio limón. Añade la mostaza y la miel. Sazona y ve agregando poco a poco aceite de oliva (2-3 cucharadas aproximadamente) mientras bates con una varilla, hasta que emulsione. Vierte la vinagreta sobre la ensalada y remueve con cuidado.
Reparte la ensalada en los platos y coloca encima 2 trocitos de queso de feta y 3 medias nueces por ración. Decora con una hoja de perejil picado.
