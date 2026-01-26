Si quieres presentar una ensalada multicolor sin que la remolacha lo tiña todo de rojo, incorpora los trozos de remolacha justo antes de servir, incluso después de aliñar y mezclar.

Ingredientes, para 4 personas

3-4 remolachas cocidas

3 peras

1 granada

1 chalota

12 nueces

100 g de queso feta

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de miel

½ limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano | antena3.com

Elaboración

Pela las peras, retírales el corazón, córtalas en dados y ponlos en un bol.

Abre la granada por la mitad y golpéala sobre un bol con una cuchara (por la parte de la cáscara), para que se suelten los granos. Mézclalos con la pera. Pica la mitad de las nueces (reserva 6 para el emplatado) y añádelas.

Pica la mitad de las nueces | antena3.com

Corta el queso feta en trocitos y agrégalos (reserva 8 trozos para el emplatado). Haz una bola compacta con 4-5 ramas de perejil, pícalo finamente y añádelo. Introduce la remolacha cortada en dados. Pela la chalota, pícala finamente y agrégala al bol.

Pela la chalota, pícala finamente y agrégala al bol | antena3.com

Para el aliño, ralla un poco de cáscara de limón en un bol y vierte el zumo del medio limón. Añade la mostaza y la miel. Sazona y ve agregando poco a poco aceite de oliva (2-3 cucharadas aproximadamente) mientras bates con una varilla, hasta que emulsione. Vierte la vinagreta sobre la ensalada y remueve con cuidado.

Reparte la ensalada en los platos y coloca encima 2 trocitos de queso de feta y 3 medias nueces por ración. Decora con una hoja de perejil picado.