Para 4 personas

Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una ensalada muy colorida y con muchos nutrientes beneficiosos para la salud.

Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano

Si quieres presentar una ensalada multicolor sin que la remolacha lo tiña todo de rojo, incorpora los trozos de remolacha justo antes de servir, incluso después de aliñar y mezclar.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3-4 remolachas cocidas
  • 3 peras
  • 1 granada
  • 1 chalota
  • 12 nueces
  • 100 g de queso feta
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de miel
  • ½ limón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Pela las peras, retírales el corazón, córtalas en dados y ponlos en un bol.

Abre la granada por la mitad y golpéala sobre un bol con una cuchara (por la parte de la cáscara), para que se suelten los granos. Mézclalos con la pera. Pica la mitad de las nueces (reserva 6 para el emplatado) y añádelas.

Corta el queso feta en trocitos y agrégalos (reserva 8 trozos para el emplatado). Haz una bola compacta con 4-5 ramas de perejil, pícalo finamente y añádelo. Introduce la remolacha cortada en dados. Pela la chalota, pícala finamente y agrégala al bol.

Para el aliño, ralla un poco de cáscara de limón en un bol y vierte el zumo del medio limón. Añade la mostaza y la miel. Sazona y ve agregando poco a poco aceite de oliva (2-3 cucharadas aproximadamente) mientras bates con una varilla, hasta que emulsione. Vierte la vinagreta sobre la ensalada y remueve con cuidado.

Reparte la ensalada en los platos y coloca encima 2 trocitos de queso de feta y 3 medias nueces por ración. Decora con una hoja de perejil picado.

