Erik trata de localizar a una pasajera del Iryo de Adamuz: "Un hombre me pidió encontrar a su mujer, pero no lo logré"

Viajaba en el vagón 5 del Iryo, cuando los servicios de emergencia le lanzaron un móvil con una videollamada en curso para que tratara de averiguar de quién era. Desde entonces, busca desesperadamente a la dueña de aquel móvil manchado de sangre, con la esperanza de que esté viva.

Erik

Erik es uno de los pasajeros que viajaba en el Iryo que descarriló el domingo a la altura de Adamuz (Córdoba). El accidente deja al menos 45 fallecidos y un recuerdo devastador en aquellos que sobrevivieron.

Desde el domingo, Erik no puede dejar de pensar en lo que vivió aquel día y en una mujer en concreto. Una pasajera que iba hablando por videollamada en el momento del accidente y cuyo móvil encontró él.

Fueron los servicios de emergencia los que, al llegar, le lanzaron el móvil manchado de sangre para que averiguara de quién era. Al otro lado, en videollamada, una persona desesperada que respondía al nombre de Adraham.

En mitad del caos y los gritos, Erik logró apuntar en un papel algo parecido al nombre que le decía la otra persona: Anani Massiah. "Tengo cargo de conciencia de no buscarla", confiesa Erik.

Tras entregar el papel con los datos a la Guardia Civil, Erik no ha sabido nada de esta mujer y piensa en ella cada vez que cierra los ojos. "Lo que más me da vueltas en la cabeza es pensar si está bien", nos cuenta, "decirle al hombre perdón por no encontrarla".

Ahora, Erik hace un llamamiento para encontrar a la dueña del móvil, con la esperanza de que esté viva y puedan celebrar el milagro juntos.

