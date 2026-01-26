Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | LUNES 26

El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte

No hay mejor forma de comenzar el programa de este lunes que con este gran tema.

El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte

Publicidad

En el programa de hoy, uno de los protagonistas ha sido la música. Joaquín Padilla y la banda ponen el hilo musical y acompañan de la mejor manera posible La ruleta de la suerte.

Al comenzar, el primer panel ha sido musical y tras el acierto de la concursante, el cantante ha comenzado su gran interpretación, habiendo que todos los presentes se pusiesen a bailar al ritmo de su guitarra.

“Tiene muy buena vibra” ha afirmado el músico al terminar la canción. Esta gran interpretación ha hecho que hasta Jorge Fernández levantase los brazos y se pusiese a bailar.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte

El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte

Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano

Ensalada de remolacha, pero y granada, de Joseba Arguiñano

Polémica investigación.

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', y Antonio Martín, exdirectivo de Adif, analizan el accidente: "No estamos hablando de una microgrieta"

Suceso Sueca
Suceso

Un vecino, sobre el padre que ha confesado el asesinato de un amigo de su hijo de 13 años: "Creo que fue una pelea entre los dos críos"

Alitas de pollo asadas a la naranja
Para 4 personas

Alitas de pollo asadas a la naranja, de Arguiñano: "He comido unas 12.000 alitas en toda mi vida"

Lorena García en Espejo Público.
Tragedia Adamuz

Un ingeniero industrial, sobre los trenes AVE: "Prefiero ir en avión, no me fío"

El ingeniero industrial y experto en diseños ferroviarios, Juan Franco, asegura que las vibraciones en las vías no son normales.

Margarita Robles, sobre las críticas de Trump a España.
Un café con Susanna

Margarita Robles responde a Donald Trump tras criticar el escaso gasto en Defensa de España: "Desconoce la realidad"

La ministra de Defensa Margarita Robles ha analizado las palabras del presidente de EEUU Donald Trump en las que echa en cara a España su escasa inversión en defensa y asegura que el país "no cumple".

Superviviente Alvia

Paco, superviviente del Alvia, critica las palabras de Pedro Sánchez: "Sobran los comentarios, no hace falta ser muy listo para interpretarlo"

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

Defensa Julio

Periodista dominicana amiga de Julio Iglesias: "No podemos justificar el linchamiento digital"

Publicidad