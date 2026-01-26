MEJORES MOMENTOS | LUNES 26
El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte
No hay mejor forma de comenzar el programa de este lunes que con este gran tema.
En el programa de hoy, uno de los protagonistas ha sido la música. Joaquín Padilla y la banda ponen el hilo musical y acompañan de la mejor manera posible La ruleta de la suerte.
Al comenzar, el primer panel ha sido musical y tras el acierto de la concursante, el cantante ha comenzado su gran interpretación, habiendo que todos los presentes se pusiesen a bailar al ritmo de su guitarra.
“Tiene muy buena vibra” ha afirmado el músico al terminar la canción. Esta gran interpretación ha hecho que hasta Jorge Fernández levantase los brazos y se pusiese a bailar.
