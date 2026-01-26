El temazo de Joaquín Padilla y la banda de La Ruleta de la Suerte

En el programa de hoy, uno de los protagonistas ha sido la música. Joaquín Padilla y la banda ponen el hilo musical y acompañan de la mejor manera posible La ruleta de la suerte.

Al comenzar, el primer panel ha sido musical y tras el acierto de la concursante, el cantante ha comenzado su gran interpretación, habiendo que todos los presentes se pusiesen a bailar al ritmo de su guitarra.

“Tiene muy buena vibra” ha afirmado el músico al terminar la canción. Esta gran interpretación ha hecho que hasta Jorge Fernández levantase los brazos y se pusiese a bailar.