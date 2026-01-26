Esta concursante no se la juega: “Espero no caer en ningún sitio malo”

Antena3
MEJORES MOENTOS | LUNES 26

La mala fortuna en las tiradas de los tres concursantes ha hecho que nadie se fíe.

En el programa de hoy los concursantes han tenido que ir ajustando la puntería ya que ha habido muchos marcadores con dinero que se han perdido debido a las malas tiradas.

Clara ha sido quien más ha sufrido el infortunio. Tras haber gastado un comodín al errar una letra, la concursante ha visto como se le escapaba el premio con el panel casi resuelto tras caer en la quiebra.

Tras la pérdida de la concursante, Arancha ha cogido el turno y con un poco de miedo a preferido asegurarse el premio pese a haber podido ganar más. “Apurando eh” le ha advertido Jorge Fernández tras la tirada de la concursante.

Para no correr más riesgo, Arancha ha decidido usar la doble letra y resolver por 300 euros.

