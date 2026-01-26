La nueva incorporación a Sueños de libertad que revolucionará la vida de Andrés

Dani Tatay, que interpreta a Andrés De la Reina, comparte detalles de la nueva temporada de Sueños de libertad en la que la fábrica cambia de director y surgen nuevas relaciones, especialmente con Valentina, que aporta aire fresco a Sueños de libertad.

Además de la amistad que nacerá entre Andrés y Valentina, el actor destaca la llegada de nuevos accionistas a la fábrica y la evolución de las tramas familiares, manteniendo el interés de los seguidores de la serie.