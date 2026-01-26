Publicidad
Sueños de libertad
La nueva incorporación a Sueños de libertad que revolucionará la vida de Andrés
El actor Dani Tatay adelanta algunas novedades de la nueva temporada de Sueños de libertad, destacando la entrada de Valentina.
Dani Tatay, que interpreta a Andrés De la Reina, comparte detalles de la nueva temporada de Sueños de libertad en la que la fábrica cambia de director y surgen nuevas relaciones, especialmente con Valentina, que aporta aire fresco a Sueños de libertad.
Además de la amistad que nacerá entre Andrés y Valentina, el actor destaca la llegada de nuevos accionistas a la fábrica y la evolución de las tramas familiares, manteniendo el interés de los seguidores de la serie.