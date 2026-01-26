Jorge, vecino de Aljaraque, en contra del homenaje a las víctimas de los trenes: "Los políticos no pueden usar ese dolor para limpiar su conciencia"

El rechazo de las víctimas del accidente de trenes de Huelva al homenaje laico que proponía el Gobierno ha obligado a Pedro Sánchez ha anular este acto. La propuesta, que en un principio había sido programada para el sábado 31, no ha sido bien recibida entre las víctimas y finalmente se ha tenido que cancelar.

Jorge Romero es vecino de Aljaraque (Córdoba) de toda la vida. Una localidad con varios afectados por este accidente, que deja ya al menos 45 muertos. Este vecino entiende el rechazo que se ha generado entre los afectados a celebrar este tipo de ceremonia. "Se tenían que haber contado con las víctimas para poner en marcha el homenaje", denuncia este vecino.

"No hay que inmiscuirse en el dolor de las víctimas tan pronto"

Considera además que "es demasiado pronto para hacer un homenaje laico". "No se puede usar el dolor de las víctimas para limpiar su conciencia. Creo que hay que dejar a los familiares con su dolor y no inmiscuirse tan pronto", opinaba Jorge.

Destaca además este vecino que en esa zona la gente es muy religiosa y la idea de que el homenaje tuviera un carácter político no ha terminado de convencer. "Creo que hubieran preferido una misa o un funeral antes que el acto político que no aportaba nada en este momento, y menos en esta semana".

