Muere un niño de 12 años tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba cerca de la playa

Era domingo por la tarde cuando Nico, un niño de 12 años, disfrutaba de la tarde con sus amigos.. Lo hacía saltando desde un acantilado en Jump Rock, cerca de Shark Beach, en el suburbio de Vaucluse de Sidney (Australia). Eran alrededor de las 16:20 horas cuando decidió lanzarse al agua, fuera del área protegida por redes anti tiburones.

Estas redes son una especie de barrera física instaladas para disminuir el riesgo de que tiburones grandes se acerquen a las zonas donde la gente suele nadar. Pero ese día, momentos después de saltar, un presunto tiburón toro apareció y lo mordió en ambas piernas.

Uno de sus amigos no dudó un segundo y se lanzó al agua arrastrándolo hasta las rocas. Otro lo ayudó a subir a una plataforma mientras pedían ayuda desesperados ante las heridas que presentaba el chico australiano. En pocos minutos llegaron los servicios de emergencia. La policía aplicó torniquetes para intentar detener la hemorragia, pero el menor perdía mucha sangre.

Desde el lugar del ataque, un bote de rescate trasladó a Nico hasta un muelle cercano, donde lo esperaba una ambulancia. Durante el camino al hospital, los paramédicos le hicieron una transfusión de sangre, porque los torniquetes no habían podido contener el sangrado.

En coma inducido

Horas más tarde, los cirujanos del Hospital de Niños de Sídney, en Randwick, lo operaron de urgencia y lo mantuvieron en coma inducido. Durante días, el niño estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos conectado a soporte vital. Los médicos incluso realizaron una cirugía cerebral para aliviar la inflamación a causa del trauma.

Pero el sábado siguiente, los doctores confirmaron que Nico había sufrido muerte cerebral. Pocas horas después, su familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital y confirmaron su muerte: "Nos rompe el corazón compartir que nuestro hijo, Nico, ha fallecido", dijero sus padres, Lorena y Juan, en un comunicado: "Siempre estaba lleno de vida, y así lo recordaremos".

Agradecieron el trabajo de los socorristas y del personal médico, además del cariño recibido de la comunidad. Una campaña en GoFundMe lanzada para ayudar a la familia había recaudado ya más de 270.000 dólares hasta el domingo.

El tiempo pudo haber influído

Los expertos creen que el ataque fue provocado por un tiburón toro, una especie que puede medir más de tres metros y pesar más de 130 kilos. Es uno de los tiburones con la mordida más fuerte del planeta y suele encontrarse en el puerto de Sídney.

Tras el ataque, las autoridades cerraron varias playas y advirtieron que las condiciones meteorológicas extremas del día anterior podrían haber influido en la presencia del tiburón cerca de la costa.

